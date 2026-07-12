わずか50秒で！ビムブレットがサン・ドニを破った

イギリスのパディ・ペンブリットはUFC 329のメインイベント第2戦で、第1ラウンド開始わずか50秒にフランスのブノワ・サン・ドニをタップアウトさせ、勝利した。この大会では、アイルランドのスター、コナー・マクレガーの復帰戦も注目されていた。 今シーズン最速かつ最も激しい一本技の一つとなった。

ペンブリットはダース・チョークでサン・ドニを昏睡させ、会場を騒然とさせた。

今年最高の下制技

試合後、ペンブレットは確信を持って語った。 「これが今年最高のサブミッションだ。彼が意識を失ったことは明白だった。その後、医療チェックを受けた。彼は他の選手と同じように私の脚を掴もうとしたが、私は彼を倒し、頭をマットに押し付けた。私はクソみたいなクモだ。それだけのことさ」。

さらに彼は「自信を取り戻すためにこの勝利が必要だった。今夜、自分がまだ最も危険なファイターの一人だと証明した」と復讐心をにじませた。

サン・ドニは直近4連勝の勢いで臨んだ。 ベニール・ダリウシュ、マウリシオ・ラマスの各選手を相手に4連勝中だった。いずれもKOで、第2ラウンドまで進まなかった。

だがその過信が判断を急がせた。開始早々、サン・ドニはペンブリットをテイクダウンを狙う。

ギロチンチョークが致命的なサブミッションへ

サン・ドニがタックルで倒しに来た瞬間、ペンブリットは素早くギロチンチョークをキャッチ。そのまま流れで「ダース」へ移行し、絞めを強めた。

わずか1分足らずで首を締め上げ、サン・ドニは意識を失った。レフェリーは即座に試合を止め、観客は衝撃を受けた。

敗北からの力強い復活

この迅速で決定的な勝利は、直近の敗北からペンブリットが力強く再起したことを示した。サブミッションとグラウンドのスキルを披露したこのパフォーマンスで、英国人ファイターはランキング再上昇を狙う。

一方、サン・ドニは連勝が止まり、油断と早まった判断が大きな代償をもたらすことを痛感した。

この試合はUFC 329で行われ、メインではコナー・マクレガーの復帰戦も開催。団体最高峰の熱戦が繰り広げられた。