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マンチェスター・シティはアーセナルとの差を縮めるチャンスを逃し、2-2で引き分けた。試合は判定を巡って大きな物議を醸した。

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報道によれば、『スポルト』紙は、マンチェスター・シティに所属するノルウェー人FWの父、アルフ・インゲ・ハーランド氏が、最も強く怒りと不満をあらわにした人物の一人だと伝えている。

自身も2000年から2003年までシティでプレーしたハーランドの父は、試合終了間際にギョケレスのハンドがあったにもかかわらずPKが与えられなかったことへの怒りを隠さなかった。

同氏は「なんてばかげた冗談だ」と怒りをにじませて書き込み、プレミアリーグの優勝争いに大きな影響を及ぼしかねなかった判定に反応した。

マンチェスター・シティはエミレーツ・スタジアムで2度リードを奪っていた。アーリング・ハーランドが先制点を挙げた後、カイ・ハヴァーツが同点に追いついたが、後半開始直後にエンソ・フェルナンデスがアウェイチームに再びリードをもたらした。

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しかし、ハーランドの父の怒りは例外的なものではなかった。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるギャリー・ネヴィル氏とロイ・キーン氏も、スカイ・スポーツでの試合解説中に、ジョン・ブルックス主審のジャッジを厳しく批判した。

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両氏の批判が集中したのは、前半のユリエン・ティンバーとジェレミー・ドクの間で起きた場面だった。

オランダ人DFは、ボールのないところでの競り合いの際、ベルギー人ウインガーの髪を引っ張っているように見えた。VARはこの場面を確認したものの、アーセナルの選手の退場を推奨するほど決定的な映像は見つからなかった。

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ネヴィル氏は「明らかに髪の一部とユニフォームをつかんでいる。だが、なぜティンバーはそんなことをするのか」と疑問を呈した。

ネヴィル氏はこの判定について極めて明確な評価を下し、「誰かの髪を引っ張ったら、退場になるべきだと思う。本当にそう信じている」と語った。

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注目すべきは、ほかならぬユリエン・ティンバー自身が、アーセナルの2-2となる最終的な同点ゴールを決めたことだ。

同じ文脈で、ロイ・キーン氏もプレミアリーグの判定基準に一貫性が欠けていると疑問を投げかけ、最近ほかの選手が似たような場面で退場処分を受けた例を挙げた。

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アイルランド出身のスターは「あのプレーでユリエン・ティンバーは退場に値したと思う」と述べた。

さらに「あらゆる角度から場面を見ようとしたが、それでもティンバーの手がドクの髪をつかんでいるように見える。ただ引っ張って見逃されたというだけではない。ドクをつかんで地面に倒したんだ。ドクが倒れたのは、ティンバーに髪を引っ張られたと分かっていたからで、理由もなく倒れたわけではない」と続けた。