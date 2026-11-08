バルセロナを率いるドイツ人指揮官ハンジ・フリックが、本日夜に予定されているアトレティコ・マドリード戦における先発メンバー選考の理由を明かし、エリック・ガルシアの出場についての考えや、ロドリの不在を埋める役割でフレンキー・デ・ヨングよりもマルク・ベルナルを優先した理由を説明した。さらに、首位と2位が激突するこの一戦で勝利を収めたいという思いを強調した。

フリックは試合前のメディア向けの発言で、エリック・ガルシアがベンチスタートとなった理由は2つあると述べた。1つはコンディションが万全でないこと、もう1つは直近で好調を維持しているブライアン・ファリーニャスへの信頼だ。

フリックはこう説明した。「両方の理由だ。ブライアンは素晴らしいプレーを見せていて、特別な時期を過ごしている。ラミン・ヤマルもこのエリアで同様だ。すべてが非常にうまくいっている。我々はエリックの出場時間を管理しなければならない。彼がチームのリストに戻ってきたことはうれしいが、30分以上はプレーできない」

アトレティコ・マドリードとの注目の一戦の性質については、このドイツ人指揮官は、過去の対戦によってチームは相手の特徴を把握できると指摘しつつも、それでもこの試合を新たなスタートとして臨む必要があることに変わりはないとし、最初の1分から自信と質を示すことの重要性を強調した。

さらにこう付け加えた。「私はチームがその質と強さを示すところを見たい。ここでプレーするのは簡単ではないと認識したうえでだ。アトレティコは戦うし、我々も戦わなければならない。重要なのは、我々がボールを持ってその力を示し、絶えずチャンスを作り出そうとし、相手とボールを動かすことだ」

ロドリの不在を埋めるためにフレンキー・デ・ヨングではなくマルク・ベルナルを起用したことについて、フリックはこの若い選手が今季見せてきたパフォーマンスを称賛し、こう語った。「マルク・ベルナルは今季素晴らしい仕事をしてきた。出場したすべての試合で良いプレーを見せていて、私は彼にとても満足している」

バルセロナの指揮官は、アトレティコ・マドリード戦における自チームの目標は明確だと強調して話を締めくくった。首位と2位が顔を合わせる一戦として、選手たちは大きな自信を持って試合に臨み、その自信を勝利へと結びつけたいという思いでいると力説した。