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ドルトムントで神童と期待され、加入前には「トルコのメッシ」と呼ばれたエムレ・モル。しかし近年はクラブを渡り歩き、その旅路がひとまずつらい形で終わることになった。

所属するNECナイメヘンが月曜日に発表したところによると、モルはわずか29歳で波乱に満ちたキャリアにひとまず区切りをつけ、活動を休止する。いつ復帰するのか、そもそも復帰するのかも分かっていない。夏に結んだ2年契約は「即時」に解除された。

クラブの発表では、モルは「幼い頃から、夢は一つだけだった。プロサッカー選手になることだ。その夢を実現できたことは、私にとってすべてを意味する。大好きなスポーツのために、常に全力を尽くそうとしてきた」と語っている。

しかし、「いくつかの健康上の問題」を受け、「一時的にプロサッカーから離れ、自分自身に集中する」ことを決めたという。モルは「自分の体の声に耳を傾け、限界を尊重し、自分の健康を最優先しなければならない段階に来た」と説明。一方で、「これから先のことについては、変わらず前向きに考えている」とも述べた。

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ナイメヘンのテクニカルディレクター、カルロス・アールベルスは、モルについて「非常に才能のあるサッカー選手」と評し、即時の契約解除は「双方にとって最善の解決策」だと説明した。「健康は常に最優先だ。エムレがこの状況を乗り越え、今後も幸せであることを願っている」

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モルは2016年、大きな期待を背負ってノアシェランから約1000万ユーロでドルトムントに加入した。しかし、同クラブで過ごした唯一のシーズンは公式戦19試合で1得点2アシストにとどまった。本人の希望により、わずか1シーズンで退団を望んだが、インテルへの移籍は最終段階で破談に。当時の代理人ムッツィ・エズジャンがインテルに追加の金銭要求をしたためだった。

あの移籍が実現していれば、モルのキャリアはどうなっていただろうか。当時20歳だったモルは、インテルへの移籍破談後に代理人と決別し、意外にもセルタに加入した。ドルトムントが受け取った移籍金は1300万ユーロ。少なくとも金銭面では、モルの移籍はドルトムントにとって十分に成功した取引だった。

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一方、モルのキャリアはすぐに停滞した。 セルタには2年間在籍したものの、 自身の名前と背番号で飾られた玉座に座る怪しげな写真 でしか、長く記憶に残ることはなかった。その後、ラ・リーガのクラブと結んだ6年契約の残りの期間は、主にトルコの他クラブへ期限付き移籍して過ごした。

モルはガラタサライ、オリンピアコス、そしてカラギュムリュクなどでプレー。最後に挙げたクラブは、移籍金なしで獲得すると、すぐに200万ユーロでフェネルバフチェに売却し、再び期限付き移籍で迎えた。モルはフェネルバフチェで最終的に49試合に出場し、6得点5アシストを記録したが、夏にはまたしても移籍金なしで退団を認められた。

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そのモルを迎え入れたのがナイメヘンだった。アールベルスは当時の考えについて、「昨夏、私たちは互いに支え合い、彼がNECで才能を証明する機会を得られるよう、共に挑戦することを決めた」と説明した。しかし、モルのキャリアにおけるこの章も成功には終わらなかった。

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