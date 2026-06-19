わずか28試合で、2026年ワールドカップは2018年と2022年の大会を上回った。

2026年ワールドカップでは、大会初日から多くの即時退場が宣告され、その数は2018年と2022年の合計ペースを上回った。このため、レッドカードは今大会の注目現象の一つとなっている。

オプタの統計では、わずか28試合で6枚のレッドカードが出され、過去2大会の合計を上回った。重大な反則への判定が厳格化されている表れだ。

なお、2006年大会は28回の退場（うち9回が即退場）で最多記録となっている。

直近の大会記録は以下の通り。

2026年：6枚（すべて一発退場）。

2022年：4枚（直接退場1枚）。

2018年：4枚（即時退場2枚）。

2014年：10枚（うち即時退場7枚）。

2010年：17枚（即時退場9枚）。

2006年：レッドカード28枚（即時退場9枚）。

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6枚のレッドカード

カタール対カナダ戦ではカタール代表が2人退場。特にアセム・マディボがカナダのイスマイル・コニに放った激しいタックルは注目され、コニは脚を骨折して担架で運ばれた。

さらにカナダが2点リードした状況で、ペナルティエリア付近でタジョン・ブキャナンに激しいタックルをしたハマム・アフメドも退場となり、カナダは数的優位を生かし点差を広げた。

スイス対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦では、タリク・モハメドヴィッチがペナルティエリア手前でブリル・エンボロの決定機を阻み、一発退場となった。

このFKは決まらなかったが、数的不利が響きボスニア・ヘルツェゴビナは崩れ、試合は4－1でスイスの勝利に終わった。

さらにメキシコ対南アフリカ戦でもレッドカード3枚が提示され、2枚は南アフリカ「バファナ・バファナ」の選手だった。

スヴェヴィロ・シトリはゴールへ向かうブライアン・グティエレスを倒し、ティンバ・ズワニは同選手に肘打ちをしたとしてそれぞれ退場した。

規律委員会はズワニの行為を「暴力」と認定し、出場停止を3試合に延長した。

一方、メキシコのセサル・モンテスはアディショナルタイムに有望な攻撃を妨害し退場したが、自国の2-0勝利には影響しなかった。