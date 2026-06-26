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わずか15分の出場で…サミー・アル・ジャベール、W杯でアジア王者の座を失う

ブラジル 対 日本
ブラジル
日本
ワールドカップ
カーボベルデ 対 サウジアラビア
カーボベルデ
サウジアラビア
S. Al Jaber
長友佑都
ブラジル
日本
アメリカ
カーボベルデ
サウジアラビア

この元サウジアラビア代表FWは、ワールドカップで輝かしい実績を残している

サミー・アル・ジャベールは、今回のワールドカップでわずか15分の出来事が原因でアジア王者の座を失った。

日本代表は金曜日未明の2026年W杯グループリーグ最終戦でスウェーデンと1－1で引き分けた。

75分にはDF長友佑都が中村圭斗に代わり途中出場し、歴史的な瞬間が訪れた。

統計サイト「X」のアカウント「Mstership」によると、長友は2010年南アフリカ大会から今回まで5大会連続出場した史上初のアジア人選手となった。

長友はこれまでに4大会出場した5人のアジア人選手を上回った。その筆頭は1994、1998、2002、2006年に出場したサウジアラビアのレジェンド、サミ・アル・ジャベールだ。

ワールドカップ
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カーボベルデ
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サウジアラビア
KSA
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ブラジル crest
ブラジル
BRA
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日本
JPN

このリストには、1990年から2002年まで出場した韓国の洪明甫、2014年から今回まで出場している同国の孫興民、そして同じ大会に出場したイランのイフサン・ハジ・サフィとアリ・レザ・ジャハンバシュも名を連ねている。

なお、アル・ジャベールはワールドカップでアラブ人最多の3得点を挙げているが、サウジアラビアのサレム・アル・ドスリがカーボベルデ戦、またはエジプトのモハメド・サラーがイラン戦で得点すれば記録は塗り替えられる。

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