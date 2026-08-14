ロッソネリ首脳陣は、昨季最終節でチャンピオンズリーグ出場権を逃したことを受け、対応を迫られているようだ。放送局の情報によると、オーナーのジェリー・カルディナーレ、指揮官ルズベン・アモリム、そのほかクラブの意思決定者が参加する緊急会議が開かれた。この会合でクラブ首脳は、来季に向けてチームを大幅に再編するため、具体的な放出候補を定めた。

売却リストの筆頭に挙がっているのは、クリストファー・エンクンクという著名な名前だ。28歳の攻撃的プレーヤーは、かつてブンデスリーガでRBライプツィヒの得点王に輝き、FCバイエルンの移籍候補としてもしばしば取り沙汰されていたが、昨年になってようやく移籍金3700万ユーロでチェルシーからサン・シーロへ加入していた。

昨季終盤3試合で2得点を挙げたにもかかわらず、フランス人アタッカーはミラノの新指揮官のシステムにおいて、もはや居場所を失っている。移籍市場の専門家ファブリツィオ・ロマーノによれば、アモリムはすでに本人との話し合いの中で、構想外であることを伝えている。

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ACミランの構想外リストには誰が入っているのか？

また、ダビド・オドグも一時的な退団に向かう可能性がある。20歳のセンターバックでU-世代のドイツ代表でもある同選手には、より高いレベルで実戦経験を積ませるため、現在適切なレンタル先が探されている。ブンデスリーガでは、とりわけ1. FSVマインツ05がこの守備のタレント獲得に具体的な関心を示している。

さらに、エンクンクとオドグだけでなく、今回の刷新はそのほかの著名な主力にも及ぶ。DFフィリッポ・テッラッチャーノ、フィカヨ・トモリ、ペルビス・エストゥピニャンに加え、27歳の守備的MFユスフ・フォファナにも移籍許可が与えられた。

また、センターフォワードのサンティアゴ・ヒメネスも、イタリアの名門クラブの今後の構想には含まれておらず、今すぐにでも新天地を探すことができる。