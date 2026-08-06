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ライブ
Manchester City v Inter Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

わずか1年で！代表選手がマンチェスター・シティを記録的移籍金で退団へ

プレミアリーグ
移籍情報
ジェームズ・トラフォード
マンチェスター・シティ
リーズ

GKジェームズ・トラッフォードは、わずか1年でマンチェスター・シティを再び離れ、プレミアリーグのライバルであるリーズ・ユナイテッドへ移籍する。

木曜夜、両クラブがこの移籍を正式に発表した。トラフォードが2031年までの5年契約にサインしたリーズは、クラブ内部の記録を更新する移籍金4700万ユーロをマンチェスターへ支払うとみられている。これによりトラフォードは、リーズが2023年にTSGホッフェンハイムへ4000万ユーロ強の移籍金を支払って獲得したジョルジニオ・ラターを抜き、クラブ史上最高額の移籍選手となった。

さらにトラフォードは、史上最高額のイングランド人GKにもなった。シティの下部組織で育った23歳は、昨年になってようやくバーンリーFCからスカイブルーズへ復帰したばかりだった。しかしそのわずか1か月後、パリ・サンジェルマンから加入したジャンルイジ・ドンナルンマの獲得により、シティはトラフォードの前に絶対的なワールドクラスの守護神を立ちはだかせた。

その結果、イングランド代表（通算2試合出場）のトラフォードは、終了したばかりのシーズンにおいてシティでドンナルンマに次ぐ第2GKにとどまった。2025-26シーズンの公式戦出場はわずか5試合にとどまり、リーズでは再び第1GKとして起用される見込みだ。

リーズ・ユナイテッドの新守護神に：ジェームズ・トラフォードはイングランドのW杯メンバー入り

直近のW杯では、身長1.97メートルのトラフォードはイングランド代表メンバーの一員だったが、3位となったチームで大会出場はなかった。リーズでは、再び残留を成し遂げるための力として期待されている。


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この後、RBライプツィヒ（8月8日）、マンチェスター・ユナイテッド（8月12日）、FCアウクスブルク（8月15日）とのテストマッチを経て、ドイツ人指揮官ダニエル・ファルケ率いるチームは8月22日にプレミアリーグへ再び乗り込む。開幕戦ではリーズがノッティンガム・フォレストの本拠地に乗り込む。

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