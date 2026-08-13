移籍ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノらが伝えているところによると、このミッドフィールダーは加入から1年で構想外となっているという。すでに新天地も見つかっているようだ。

サウジアラビア1部のアル・カディシーヤが、ラインデルスに対して6000万ユーロのオファーを提示したとされている。マンチェスター・シティとはすでに合意に達しており、あとはオランダ人選手本人の承認を残すのみだという。

ただ、ラインデルスは現時点の自身のキャリアにおいて、砂漠の国への移籍が本当に正しい一歩なのかどうか、なお疑問を抱いているようだ。28歳の同選手は、まさにサッカー選手として脂が乗った時期にある。しかも、ノッティンガム・フォレストとガラタサライも関心を示しているとみられている。一方で、ラインデルスはサウジアラビアであれば、イングランド残留やトルコ移籍よりもはるかに高額な報酬を受け取ることになりそうだ。

マンチェスター・シティ：タイアニ・ラインデルスはペップ・グアルディオラの下でレギュラーではなかったのか？

終了したシーズン、ラインデルスはペップ・グアルディオラの下で定期的に起用されていたものの、絶対的なレギュラーには含まれていなかった。それでも50試合に出場し、15ゴールに直接関与した（7得点、8アシスト）。ただし、後任のエンツォ・マレスカのもとでは、ラインデルスが最も力を発揮する中盤中央と攻撃的MFにいくつかの代替案がそろっている。

1億3500万ユーロの新戦力エリオット・アンダーソンに加え、マテウス・ヌネス、ニコ・ゴンサレス、マテオ・コバチッチ、ラヤン・シェルキ、フィル・フォーデン、クラウディオ・エチェベリもそのポジションでプレー可能だ。さらに、FCバルセロナから激しい関心を寄せられているロドリが最終的にクラブに残るのかどうかも、依然として不透明となっている。移籍金を巡る合意も、いまだ見えていない。

もしこのスペイン代表のワールドカップ王者かつ欧州王者が本当にスカイブルーズを離れることになれば、プレミアリーグ10回制覇の同クラブは再び移籍市場で動く可能性もある。理想的な補強候補とされているのはエンソ・フェルナンデスで、マレスカはFCチェルシーで共に過ごした日々から同選手をよく知っている。しかし、ブルーズはマンチェスター・シティやレアル・マドリーをはじめとする潜在的な関心クラブに対し、期限を設定したという。 TheAthleticによると、各クラブに与えられた時間は金曜夜までで、アルゼンチン代表の獲得には換算で1億4000万ユーロを用意しなければならないという。

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