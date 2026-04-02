わずか1ヶ月で…チェルシーのスター選手がレアル・マドリードに2度オファー

スペインの報道によると、チェルシーのスター選手の一人が、レアル・マドリードに複数回移籍を打診していたという。

スペインの「ラジオ・マルカ」は木曜日、アルゼンチン代表のエンツォ・フェルナンデスが、レアル・マドリードに2度オファーを出したと報じた。

こちらもご覧ください



ブンデスリーガのスター選手の代理人が認める：バルセロナから接触があった

厳しい条件…バルセロナ残留に向け、フリック監督がラシュフォードに求めるものは？

セネガル代表スター：「世界中が我々はアフリカの王者だと言っている…噂には耳を貸さない」

1回目は去る2月、2回目はチェルシーがパリ・サンジェルマンに敗れ、最近チャンピオンズリーグから敗退した直後だった。

一方、レアル・マドリードには中盤を統率できるプレイメーカーが必要だ。フェルナンデスはその実力と高いスキルを証明しており、国際的な経験も豊富な選手である。

こうした動きは、チェルシーのスター選手が再びレアル・マドリードへの関心を示し、ブルーズでの将来を巡る憶測をさらに煽るタイミングで行われた。彼は最近、スペインの首都での生活への希望を明かし、「（アルゼンチンの首都）ブエノスアイレスにとても似ている」と述べた。

また、フェルナンデスはレアル・マドリードの元スター選手であるトニ・クロースとルカ・モドリッチを大いに称賛しており、一部ではこれを「レアル・マドリードへの移籍を希望している」というサインだと受け止められている。