欧州のビッグクラブが、ジェッダ・イティハドのスター選手に目を付け、同クラブ加入からわずか1シーズンを経た今夏の移籍市場での獲得を目指している。

サウジアラビア紙「アル・ヨム」が伝えたポルトガルメディアの報道によると、ポルトは来夏の移籍市場において、イティハドの若手ウイングであるポルトガル人選手ロジェール・フェルナンデスの獲得を希望しているという。

これは、ロジェールがポルトガルリーグを離れてからわずか1シーズン後の動きとなる。彼は昨夏の移籍期間中にアル・イッティハドへ移籍しており、報道によれば移籍金は3200万ユーロに達したという。

それ以来、20歳の彼は「タイガース」として各種大会で24試合に出場し、5ゴールを決め、3アシストを記録している。

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フェルナンデスは、スポルティング・ブラガのユースチームでキャリアを積み、2023年から2025年にかけてトップチームでプレーするなど、ポルトガルサッカー界で目覚ましい実績を残している。

その間、この若きポルトガル人選手はスポルティング・ブラガで91試合に出場し、12ゴールを決め、17アシストを記録した。