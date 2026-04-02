わずか1シーズンの後…欧州のビッグクラブがジェッダ・ユニオンのスター選手に注目

欧州のビッグクラブが、ジェッダ・イティハドのスター選手に目を付け、同クラブ加入からわずか1シーズンを経た今夏の移籍市場での獲得を目指している。
サウジアラビア紙「アル・ヨム」が伝えたポルトガルメディアの報道によると、ポルトは来夏の移籍市場において、イティハドの若手ウイングであるポルトガル人選手ロジェール・フェルナンデスの獲得を希望しているという。
これは、ロジェールがポルトガルリーグを離れてからわずか1シーズン後の動きとなる。彼は昨夏の移籍期間中にアル・イッティハドへ移籍しており、報道によれば移籍金は3200万ユーロに達したという。
それ以来、20歳の彼は「タイガース」として各種大会で24試合に出場し、5ゴールを決め、3アシストを記録している。
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フェルナンデスは、スポルティング・ブラガのユースチームでキャリアを積み、2023年から2025年にかけてトップチームでプレーするなど、ポルトガルサッカー界で目覚ましい実績を残している。
その間、この若きポルトガル人選手はスポルティング・ブラガで91試合に出場し、12ゴールを決め、17アシストを記録した。