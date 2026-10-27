共有 GOALをGoogleでフォロー

ハリー・ケインが正式に世界最高の選手の座に輝いた。しかし、バイエルン・ミュンヘンのストライカーがバロンドールを手にしたのは、まさに紙一重の差だった。『フレンチ・フットボール』の責任者ヴァンサン・ガルシアが新たに明かしたところによると、イングランド代表主将は投票期間のかなりの間、ライバルたちに後れを取っていたという。

広告

終盤の追い上げで歴史的受賞

ケインはロンドンで開かれた華やかな授賞式で、サッカー界最高の個人賞を手にした。イングランドの男子選手としては25年ぶりのバロンドール受賞となる。バイエルン・ミュンヘンのストライカーは、キャリア最高の得点を記録したシーズンを経て、キリアン・エンバペとラミン・ヤマルを抑えて栄冠に輝いた。しかし、その舞台裏では大きな緊張があった。

ケイン、エンバペ、ヤマルの3人が有力候補と目される中、運営上の手違いにより、授賞式の数時間前に公式サイトで3人全員が受賞者として掲載され、一時混乱が広がった。最終的にはケインが正式に受賞し、2001年のマイケル・オーウェンに続く快挙を達成した。

エンバペはキャリア最高の2位に終わった。レアル・マドリーのFWはラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、ワールドカップで世界の得点ランキングを席巻したが、輝かしい経歴にバロンドールの受賞歴はまだ加わっていない。

『フランス・フットボール』編集長が僅差の投票結果を説明

今年の受賞争いは極めて僅差だった。『フランス・フットボール』編集長のヴァンサン・ガルシアは投票の経過を明かし、バイエルン・ミュンヘンのFWが投票期間の大半で首位ではなかったことを認めた。

広告 広告

「投票が行われた1カ月間、私はリアルタイムで結果を見ていた」とガルシアは『レキップ』に語った。「長い間、キリアン・エンバペがトップに立っていたが、ハリー・ケインが追い上げた。最終的には、本当にごくわずかなポイント差で決まった」

Related Topics

ケイン、頂点までの険しい道のりを振り返る

受賞に際し、元トッテナム主将は世界の頂点に至るまでの異例の道のりを振り返った。現代の多くの若き才能とは異なり、33歳のケインはトップレベルで地位を築く前に、下部リーグで苦労を重ねた。

「大切なのは、そこまでの道のりです」とケインは語った。「夢を実現したいと思う若い男の子や女の子に伝えたいのは、何だって可能だということです。私の道のりは順調ではありませんでした。まっすぐ頂点に立ったわけではなく、何度もレンタル移籍を経験し、戦い抜いて今の場所にたどり着きました。私の経験が皆さんの励みになればうれしいです。本当にありがとうございます」

広告

一方、ヤマルは3年連続でコパ・トロフィーを獲得し、世界のサッカー界を代表する若手選手としての地位を確固たるものにした。それでも、バルセロナのウインガーは謙虚に称賛をかわし、同じラ・マシア出身の選手に目を向けた。

「［チームメイトのパウ・］クバルシが受賞してほしかった」とヤマルは短いスピーチで認めた。「この賞は彼のものであるべきだった。彼には受賞する資格がある」

広告

世界最高の選手たちはクラブでの戦いへ

個人賞の行方が決まり、焦点は再び国内と欧州での目標に移る。ケインはバイエルン・ミュンヘンをブンデスリーガとチャンピオンズリーグの栄冠へ導き、世界最高の選手という新たな評価を証明しようとするだろう。

一方、僅差で受賞を逃したエンバペは、来年こそ悲願のバロンドールを手にするべく巻き返しを図り、レアル・マドリーをさらなるタイトルへ導こうとするはずだ。ヤマルとクバルシはバルセロナで急速な成長を続け、若手として得た栄誉をチームの主要タイトル獲得につなげることを目指す。