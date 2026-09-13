公式戦5試合で5勝、3試合でクリーンシート、そして2015年以来最高のブンデスリーガ開幕スタート――ボルシア・ドルトムントは現在、まさに順調そのものだ。つい最近始まったばかりの今季、ここまでのヴェストファーレン勢の姿は昨季のそれとよく似ている。BVBは倒しにくく、守備は安定し、前線では効率よく仕留める。ニコ・コバチ監督率いるチームと対戦する以上に厄介なことは、そう多くはないだろう。

もっとも、今季はまだ始まったばかりであり、この状況の是非を過度に論じるべき段階ではない。今後も多くのことが起こり得るし、さまざまな変化もあり得る。本当に根拠ある評価を下すには、さらに多くの試合をこなす必要がある。

ただ、現時点でも言えることがある。ドルトムントは、内容面では依然として、よく知られた“成功するコバチのジレンマ”から抜け出せていない。ここについては、シーズン開幕前に首脳陣から指揮官への要求が明確に示されていた。「もちろん、次のステップにも進みたい」とスポーツ担当マネージングディレクターのラース・リッケンは語っていた。カールステン・クラマーもこう話している。「ハードワークとスペクタクルは両立しなければならない。私たちはその部分で色を出したい」

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BVBはパーダーボルンを圧倒した？ 「私はまったくそうは見なかった」

しかし、そのどちらもここまでは実現していない。BVBは有望な移籍市場の夏を過ごし、ジョーイ・フェールマンという、中央で従来のコバチ流のU字型ビルドアップを打破し、より多くの変化をもたらせる選手も獲得した。だが、インスピレーションに乏しいビルドアップは、現時点では構造的に改善されたとは言えない。異なるメンバー構成であろうと、チャンピオンズリーグの試合後の余波があろうと、それとは無関係だ。

なぜBVBがあれほど優勢だったのか。土曜午後、ジグナル・イドゥナ・パルクでの0-3というパーダーボルンの敗戦後、ラルフ・ケッテマンはSkyでそう問われた。昇格組の指揮官が返した答えは的確だった。「私はまったくそうは見なかった」。ケッテマンにとって、両チームの差はファイナルサードでの効率性にあった。

この評価もまた正しかった。それまで、そしてこの試合後も無得点のままだったSCPは、ボルシアと比べてより成熟したプレーの構造を見せ、ボール保持時にも非保持時にも明確なプランが見て取れた。ハーフタイム時点で、相手ペナルティーエリア内でのボールタッチ数はアウェーの15対8、ボックス内シュート数も5対1で上回っていた。

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BVBには依然として、チーム全体で遂行されるプレーのアイデアが欠けている

それでもドルトムントが1-0でリードしていたのは、パーダーボルン守備陣のミスにも助けられた、見事なカウンター一発（！）で十分だったからだ。それ以外では、BVBはオストヴェストファーレン勢のマンツーマン守備からうまく逃れ、意図を持ってボールを相手ゴール方向へ運ぶことに大きな苦しみを抱えていた。単純にパス間の距離が大きすぎる場面が多かったためだ。

つまり、ボールを持った際のヴェストファーレン勢には、今なおチーム全体で遂行されるアイデアが欠けている。創造性あるコンスタンティノス・カレツァスが、この土曜日のように不在ではなかったそれ以前の試合でも同様だった。その結果、昇格組を相手にしても、BVBは内容面で一切の支配力を発揮できなかった。試合を通してずっとだ。むしろコバチのチームは依然として個の質に支えられており、そのことは、途中出場のフェリックス・ヌメチャが決めた見事な2ゴールが最終スコアを形作ったことからも裏づけられている。

「自分たちのベストゲームだったとは思わない。それでもまた勝つ方法を見つけた。これは良い兆候だが、とりわけファイナルサードでは自分たちで難しくしてしまった。そこは改善しなければならない」とイーサン・ヌワネリは語った。さらに、Skyの専門家ディートマー・ハマンはこう分析している。「これは苦しみながらの勝利だった。内容が良かったわけではない。パーダーボルンを崩すのに長い時間にわたって非常に苦しんでいたし、後半も相手は試合の多くを支配していた」

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繰り返されるBVBの古い問題：内容に限界のあるサッカー

そうだった以上、ボルシアにとっては十分に懸念材料とすべきだろう。ドルトムントは後半の多くの時間帯で、新たなメトロノームであるフェールマンやその後のヌメチャ投入にもかかわらず、試合を落ち着かせることができなかった。2-0を狙い、そのためのチャンスも作ってはいたが、当初はそれが決まらなかった。むしろパーダーボルンは、何度かドルトムントのペナルティーエリア周辺で同点の気配を漂わせていた。

古くからの問題だ。まさにこの点で、BVBは早急にレベルアップしなければならず、コバチもチームをさらに進化させなければならない。そうならなければ、結果は昨季と同じになる可能性が高い。すなわち、定期的に勝利と勝ち点はもたらすが、内容面ではあまりに限界があり、同等かそれ以上の質を持つ相手と対戦すると、すぐに行き詰まってしまうサッカーだ。

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BVB：5試合5勝、それでもなおスペクタクルなし

少なくとも、これまでの試合に、しばしば口にされてきた“スペクタクル”は見られなかった。というのも、それはホッフェンハイム戦の3-2勝利のような粗い試合展開を指すのではない。あの試合では60分間BVBの姿が見えず、0-2から内容を引き上げたとはいえ、最後はきわめて幸運な勝利だった。また、先週火曜日のビジャレアル戦で先制後に見せたチーム全体の受け身な姿勢のことでもない。そうではなく、プレーの質、戦術的成熟、自信あるボール保持、そして絶え間ない得点の脅威に満ちた支配的なパフォーマンスのことを指している。

そこに到達するまで、コバチにはまだ多くの仕事が残されている。それでも、今後も時間と機会は与えられるだろう。数多くの勝利は、サッカーにおける最も重要な価値として、疑いようなく彼を後押ししている。パーダーボルン戦でもそうだ。とりわけ、この数字を見ればなおさらである。SCP戦の勝利により、BVBが2012-13シーズン以降、昇格組相手に挙げた勝利は61試合中38勝目となった。一方、FCバイエルンはこうした60試合の対戦で53勝を挙げている。

BVB、試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合