フェイエノールトは土曜夜のエールディヴィジで、貴重な勝ち点を取りこぼした。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト率いるチームは、デ・カイプでルチアーノ・バレンテのゴールによりフォルトゥナ・シッタート戦の勝利に近づいていたが、結局1-1の引き分けに終わった。試合終盤にロッテルダムのチームを落胆させたのは、ほかならぬフェイエノールトからのレンタル選手、シャイロー・ト・ザントだった。MFはデ・カイプで決めたゴールを、驚くほど派手に喜んだ。

ファン・ブロンクホルストは、PSVと1-1で引き分けた試合から先発メンバーを1カ所変更しなければならなかった。ジェレマイア・セント・ジュステが出場できなかったため、ハビ・ロペスが左サイドバックで先発し、マルモルが渡辺剛とセンターバックのコンビを組んだ。ヤクブ・モデルは負傷によりメンバーから外れた。フォルトゥナ・シッタートでは、試合前にコンディションを確認されたモハメド・イハッターレンを、ダニー・バイス監督が先発に起用した。

フェイエノールトは開始の笛から主導権を握り、早々に先制のチャンスをつくった。10分にはアニス・ハジ・ムサのシュートをマタイス・ブランデルホルストに止められ、その少し後にはバレンテのシュートがポストをたたいた。続いて最大のチャンスを迎えたのはジバイ・ゼヒール。バレンテの見事なスルーパスからGKをかわしたものの、難しい角度からのシュートはサイドネットに当たるだけだった。

一方のフォルトゥナは自陣に大きく引き、主導権を完全にフェイエノールトへ譲った。ロッテルダムのチームは前半に実に76％のボール保持率を記録したが、リンブルフのチームの組織的な守備を崩せなかった。アウェーチームにはさらに、開始から30分弱でロドリゴ・グートが負傷してピッチを去り、イバン・マルケスとの交代を余儀なくされるアクシデントもあった。

後半もフェイエノールトは先制点を強く求め続けた。再開直後、バレンテはゼヒールとの連係から絶好のチャンスを得たが、至近距離からのシュートは見事に反応したブランデルホルストに阻まれた。その後、フォルトゥナはゼーファイクも負傷で退き、クリストファー・ペテルソンと交代するアクシデントに見舞われた。

60分が経過したところで、フェイエノールトはついに均衡を破った。右サイドで相手を抜いたハジ・ムサが外側から回り込み、バレンテへ絶好のボールを折り返す。バレンテは至近距離から蹴り込み、1-0とした。MFにとって今季エールディヴィジ5点目となるゴールで、ロッテルダムのチームがかけ続けた圧力がようやく実を結んだ。

フェイエノールトは続いて2点目を狙ったが、ハジ・ムサが個人技から放ったカーブシュートはゴールを越えた。反対にフォルトゥナも前に出る場面が増え、ペテルソンがチャンスを迎えたほか、GKスタイン・エルンストが対応を迫られる場面もあった。81分にはゼヒールがファーサイドへ見事なカーブシュートを決め、試合を決定づけたかに見えた。しかし、その前の攻撃でロペスがわずかにオフサイドの位置にいたため、ゴールは取り消された。

その取り消しは、結果的にフェイエノールトにとって高くついた。86分、混戦からボールを受けたト・ザントがゴール下隅へシュートを決め、1-1とした。フェイエノールトからレンタルされているMFの一撃に対し、フェイエノールトのGKエルンストの対応も良くなかった。

フェイエノールトにはアディショナルタイムを含め、勝ち越すまでにまだ約7分が残されていた。バレンテのシュートは密集の中からわずかに枠を越える。終了間際には逆サイドで、途中出場のスフェン・シモンスが放った勝ち越し弾となりかねないシュートを、エルンストが好セーブで防いだ。試合はそのまま1-1で終わった。