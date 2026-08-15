ヴァーディの古巣ユースクラブ、シェフィールド・ウェンズデーの新オーナーであるデイヴィッド・ストーチ氏は、talkSPORTの番組「Weekend Sports Breakfast」で、現在フリーとなっているヴァーディの獲得を検討していることを認めた。

「今がそのタイミングとしてはまだ適切ではないかもしれない。だが、そうだね。ジェイミーは私たちがぜひクラブに迎えたい人物だ」とストーチ氏は語った。ヴァーディは昨季をUSクレモネーゼで過ごしたが、セリエB降格を受けて、加入から1年でイタリアのクラブを去っていた。伝えられるところによれば、39歳のストライカーは現在、イングランド復帰を目指しているという。

そのヴァーディには、チャンピオンシップから降格したウェストハム・ユナイテッドなども関心を示しているようだ。ただ、地元シェフィールドへの移籍となれば、はるかにロマンのある選択肢となる。

シェフィールド・ウェンズデー退団後に始まったジェイミー・ヴァーディの特別な物語

ヴァーディは幼い頃からウェンズデーのファンで、名門クラブの下部組織でもプレーしていた。しかし16歳の時に戦力外となり、その後は――この話はよく知られている通り――長い間、イングランドサッカーの下層カテゴリーでプレーしていた。プロの舞台にたどり着いたのは20代半ばになってからで、レスター・シティではレジェンドとなった。2016年のフォクシーズのセンセーショナルなプレミアリーグ優勝には、ヴァーディが24得点を挙げて大きく貢献し、イングランド代表にも選ばれた（代表戦26試合）。

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2025年には13年間在籍したレスターを離れてクレモネーゼへ移籍。昨季はセリエA29試合で7得点3アシストを記録した。もし本当にシェフィールド・ウェンズデーへ復帰すれば、来季はイングランド3部で、よりによって愛するクラブであるレスターと対戦することになる。フォクシーズもウェンズデーも、2025-26シーズンにチャンピオンシップから降格していた。

シェフィールドでの降格は、特にあっけないものだった。2025年秋の破産申請、さらに支払い義務違反によって合計18ポイントを勝ち点から減点されたため、シーズン終了時の勝ち点は0だった。深刻な財政難により、ウェンズデーは多くの月で給与を期限通りに支払うことができなかった。

シェフィールド・ウェンズデーはジェイミー・ヴァーディ復帰を実現できるのか？

新オーナーのストーチ氏の下で、クラブは再び安定した状況へ導かれることが期待されている。ただ、ヴァーディ獲得は財政状況によって実現しない可能性もある。「残念ながら、いくつかの制約がある」とストーチ氏は強調した。「それでも、ジェイミーにとって意味のあるものを提示できる方法を見つけようとしている」

もっとも、始まったばかりのリーグ1でさらなる勝ち点剥奪は回避された。シェフィールド・ウェンズデーは開幕戦で土曜午後、レイトン・オリエントとアウェーで対戦する。