よりによってテルスターが、FCユトレヒトのコレイアをさらに窮地に追い込む

テルスターは日曜午後、FCユトレヒトに比較的容易な勝利を収めた。ヘンク・ブルッヘ監督率いるチームは、前任者のアントニー・コレイア監督が率いる相手を4-2で下した。

フェルセン＝ザウトで、テルスターは開始早々から勢いよく攻めた。ノクヴィ・トーリソンのシュートをセルヒオ・パットが大きく処理し損ね、タイロン・オウスが押し込んだ。

その少し後、ホームチームはリードを2-0に広げた。今度はアブデルヌール・スアルヒアがコーナーキックからボールをファーサイドの隅へ送り込んだ。

FCユトレヒトはその後も押し込まれ続けた。ほかならぬユトレヒトからレンタル移籍中のエミルハン・デミルジャンが放ったシュートはポストに当たる。さらにその少し後、トーリソンのゴールはオフサイドで取り消された。

コレイア監督は手を打ち、アンヘル・アラルコンを投入した。スペイン人アタッカーは直後、マリウス・ブロホルムのクロスを頭で合わせて決め、2-1とした。

しかし、このスコアが続いたのはわずか2分だった。オウスのパスで抜け出したトーリソンが、飛び出してきたパットの脇を抜くシュートを決めた。

後半に入ると、FCユトレヒトはすぐに再び1点差に迫る。ヨアン・カトリンが目の前の相手をかわし、難しい角度からつま先で巧みにシュートを決め、3-2とした。

だが、最後は及ばなかった。ユトレヒトがさらに圧力を強めると、テルスターには攻守の切り替えから攻めるスペースが生まれた。ユトレヒトのコーナーキックがはね返された後、ボールを受けたトーリソンは周囲を見渡してアルジャニー・マルタにパス。マルタが最終スコアを決めた。