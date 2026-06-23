「よくやった、ティアオ！」…「コリバリはセネガル人？」…ノルウェーの惨事が怒りを呼ぶ

セネガルはノルウェーに3－2で敗れ、2連敗で2026年W杯早期敗退の危機に立たされた。最終戦イラク戦を前に「テランガのライオンズ」は窮地に追い込まれ、DFカリドゥ・クレイバリーやバビ・ティアウ監督には批判が集中している。

クーリバリは、 「フット・メルカート」は10点満点中1点の低評価を与え、「キャリア最悪」と酷評した。4分にはハーランドに致命的なミスを犯し、3失点すべてに責任を負った。72分に交代した。

昨年1月のアフリカネイションズカップ制覇で高まった士気も、初戦フランス戦1-3敗退に続き、W杯4度目の出場ながら初めてグループステージ2連敗という不名誉な記録となった。

中盤の主将イドリサ・ジャナ・ゲは「非常に残念だが、まだチャンスはある」と語った。 「悪い結果だが、まだ1試合残っている。休んで準備する」と語った。2得点を挙げたイスマイラ・サールは「こんな結果になるべきではなかった。サポーターには誇りを持ってほしい」と落胆を語った。

また、ティアオ監督の采配も批判されている。フランス戦と同じ先発を選び、前半の低調な内容にもかかわらずクーリバリを交代しなかった判断は「理解できない」「意欲に欠ける」と指摘された。

DFイスマイル・ジェイコブスは「皆がミスを犯す。負けたのはチームだ」とチームメイトをかばった。 「誰にでもミスはある。負けたのはチーム全体であって、一人の選手ではない」と語った。それでもファンからはSNS「X」を通じて批判が殺到。「よくやった、コリバリ。ありがとう、バビ・ティアオ」と皮肉る投稿や、「コリバリがセネガル人なのか？」と疑問を投げかける声も上がった。

代表合宿ではティアオの不安定な契約やボーナス未払いも懸念され、モリ・ディアウコーチは影響を否定するものの、チームは大会残留をかけた大一番を目前に控えている。