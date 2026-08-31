ポーランドのメディアMeczykiは、ボルシア・ドルトムントがポーランド1部ザグウェンビェ・ルビンのマルセル・レグラの獲得に動いており、しかも交渉はかなり進展していると報じている。

というのも、Meczyki によると、すでにレグラとBVBの間では合意が成立しており、さらにルビンもこの攻撃的MFに移籍許可を与えたという。レグラには最近まで1.FCケルンも関心を示していると伝えられており、ケルンは興味深いことに、ザイド・エル・マラの後釜候補として19歳の同選手を注視していたようだ。 しかしエル・マラのBVB移籍は実現せず、代わりにFCとの契約を延長したため、ケルンにおけるレグラ獲得の必要性はなくなった。

BVBは以前からマルセル・レグラに関心を持っていたのか？

ドルトムントもまた、このポーランドU-21代表を以前から注視していたようで、すでに現地で視察も行っていたという。Meczykiによれば、レグラは直近でイングランド2部バーンリーFCへの移籍を断っており、現在はBVBに加えてフェイエノールトも関心を示している。移籍金は1000万ユーロ未満になる見通しだ。

ルビンと2028年まで契約を残すレグラは、ポーランド屈指の逸材の一人と見なされており、昨季はエクストラクラサで絶対的な主力としてプレーした（31試合5得点5アシスト）。これまでのEURO予選8試合すべてに勝利し、イタリアを抑えてグループ首位に立つ好調なポーランドU-21代表でも、レグラはレギュラーに定着している。

Skyは一方で月曜午後、ボルシア・ドルトムントがコンスタンテリアスの代役探しの中で、現在とりわけイーサン・ヌワネリに取り組んでいると報じていた。スポーツ担当マネージングディレクターのラース・リッケンとスポーツディレクターのオーレ・ブックは、オーバーリーガ所属のHEBCハンブルクとのDFBポカールの試合（火曜）への遠征に同行せず、アーセナルからこの攻撃的選手をレンタルで獲得できる可能性を現在検討しているという。ドルトムントが理論上、レグラとヌワネリをセットでジグナル・イドゥナ・パルクへ迎え入れられるかは不透明だ。いずれにせよ、Skyも現在ではボルシアがレグラ獲得へ精力的に動いていると伝えている。

BVBにとってヌワネリで好都合だったのは、すでに昨年から同選手の獲得を目指していたことだ。当時ボルシアは完全移籍をまとめようとしており、 Sky によればヌワネリ自身もドルトムント移籍を望んでいたという。ただし、ブンデスリーガのクラブとロンドン勢は移籍金交渉で合意に至らなかった。

理論上、ヌワネリとの交渉は2025年にすでに接触があった分だけ、やや進めやすい可能性がある。だが、月曜夜の Skyでは、ドルトムントとアーセナルの合意はますます実現しにくくなっていると伝えられた。一方で別の状況報告もある。BBCは、BVBがすでにアーセナルに接触し、イングランド王者に対してヌワネリのレンタルオファーを提示したと報道。ガナーズはこれに前向きだという。さらに移籍市場の専門家サシャ・タヴォリエリは、ドルトムントがヌワネリ獲得をまとめられるとの手応えを得ていると報じている。決定は火曜午前に下される見通しだ。

一方、ジェイドン・サンチョはBVBの構想においてSkyによれば候補に入っていない。かつてのドルトムント所属選手で、マンチェスター・ユナイテッドとの契約満了後もなお新天地が決まっていない同選手の再復帰については、コンスタンテリアスのショックの後にすぐさま憶測が広がっていた。

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ヌワネリは、このギリシャ人と似たタイプの選手だ。ドイツの昨季2位クラブはつい最近、PAOKテッサロニキから移籍金2600万ユーロでこの選手を獲得したばかりだった。コンスタンテリアスはBVBでの最初の公式戦2試合、バイエルン戦（スーパーカップ、1-2）とハンブルガーSV戦（ブンデスリーガ、2-0）でいきなり強い印象を残したが、HSV戦で前十字じん帯断裂を負い、そのため数カ月の離脱を強いられる。再び移籍市場で対応するための時間は差し迫っている。というのも、ドイツの夏の移籍市場は火曜（9月1日）の20時に閉まるからだ。

BVBの候補：イーサン・ヌワネリは最近どこにレンタルされていた？

昨季後半、ヌワネリはレンタルでオリンピック・マルセイユに所属し、フランスのクラブで11試合に出場して2得点1アシストを記録した。ただ、レンタル移籍全体としてはやや期待外れに終わり、昨季終盤の数週間はマルセイユでほとんどプレーしていなかった。

ロンドン生まれのヌワネリは、かつてアーセナルでスーパータレントと見なされ、2022年9月に15歳でプレミアリーグデビューを飾った。ただ、イングランドU-21代表の同選手はガナーズで決定的なブレイクを果たすまでには至っておらず、その一方で並外れたポテンシャルを何度ものぞかせてきた。2030年まで契約を残すアーセナルでは、ここまで公式戦51試合に出場し、10得点を記録している。

マルセル・レグラ、BVB移籍へ？ ザグウェンビェ・ルビンでの成績