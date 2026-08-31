ポーランドメディアのMeczykiは、ボルシア・ドルトムントがポーランド1部ザグウェンビェ・ルビンのマルツェル・レグラの獲得に動いており、しかも交渉はかなり進んでいると報じている。

Meczyki によると、すでにレグラとBVBの間では合意に達しており、さらにルビンもこの攻撃的MFに移籍の許可を出したという。レグラは最近、1.FCケルン行きの可能性も取り沙汰されていたが、ケルンは奇妙なことに、19歳の同選手をサイード・エル・マラの代役候補としてリストアップしていたようだ。 しかしエル・マラのBVB移籍が破談となり、代わりにFCとの契約を延長したことで、ケルンにはもはやレグラ獲得の必要はなくなった。

BVBは以前からマルツェル・レグラに関心を示していた？

ドルトムントもこのポーランドU-21代表を以前から注視していたようで、すでに現地で視察していたという。Meczykiによると、レグラは最近、イングランド2部のバーンリーFCへの移籍を断っており、現在はBVBに加えてフェイエノールト・ロッテルダムも関心を示しているとされる。移籍金は、伝えられるところでは1000万ユーロ未満になる見込みだ。

ルビンと2028年まで契約を残すレグラは、ポーランド屈指の才能の一人と見なされており、昨季はエクストラクラサで絶対的な主力としてプレーした（31試合出場、5得点5アシスト）。これまでのEURO予選8試合をすべて制し、イタリアを抑えてグループ首位に立つ好調のポーランドU-21代表でも、レグラは定位置を確保している。

Skyは一方で月曜午後、ボルシア・ドルトムントがコンスタンテリアスの代役を探す中、現時点ではとりわけイーサン・ヌワネリに取り組んでいると報じていた。スポーツ事業担当取締役ラース・リッケンとスポーツディレクターのオーレ・ブックは、オーバーリーガ所属HEBCハンブルクとのDFBポカール戦（火曜）への遠征に同行しなかったが、その間にアーセナルFCからこの攻撃的選手をレンタルできる可能性を現在精査しているという。ドルトムントが理論上、レグラとヌワネリをダブル獲得でジグナル・イドゥナ・パルクに迎え入れられるのかは不透明だ。いずれにせよ、Skyも現在では、ボルシアがレグラ獲得に向けて集中的に動いていると報じている。

BVBにとってヌワネリで都合がよかったのは、すでに昨年から獲得を試みていたことだ。当時、ボルシアは完全移籍をまとめようとしており、 Sky によればヌワネリ本人もドルトムント移籍を望んでいたという。ただし、移籍金交渉でブンデスリーガのクラブとロンドン側は合意に至らなかった。

理論上は、2025年にすでに一度接触があったため、ヌワネリとの交渉はより進めやすい可能性がある。だが、月曜夜の Skyでは、ドルトムントとアーセナルの間で合意に達する可能性はますます低くなっていると伝えられた。

Skyによると、ジェイドン・サンチョはBVBの構想において一切役割を担っていない。マンチェスター・ユナイテッドとの契約満了後も新天地が決まっていない元ドルトムントの再復帰については、コンスタンテリアスのショックを受けてすぐに憶測が広がっていた。

Getty Images

ヌワネリは、ドイツの昨季2位クラブがつい最近PAOKサロニキから移籍金2600万ユーロで獲得したギリシャ人と似たタイプの選手だ。バイエルン戦（スーパーカップ、1-2）とハンブルガーSV戦（ブンデスリーガ、2-0）というBVBでの最初の公式戦2試合では、コンスタンテリアスは早くも強い印象を残していたが、HSV戦で前十字じん帯断裂を負い、これにより数カ月離脱することになった。ドイツの夏の移籍市場は火曜（9月1日）20時に閉まるため、移籍市場であらためて対応するための時間は限られている。

BVBの関心：イーサン・ヌワネリで何が問題になり得る？

一方、ヌワネリに関して問題なのは、アーセナルが19歳の同選手を再びレンタルに出すよりも売却したがっているとみられる点だ。そして要求額は、レグラよりもかなり高くなる見通しだ。

昨季後半、ヌワネリはレンタルでオリンピック・マルセイユに所属し、フランスのクラブで11試合に出場して2得点1アシストを記録した。とはいえ、レンタル移籍全体としてはやや期待外れに終わり、昨季終盤の数週間はマルセイユでほとんど出場機会がなかった。

ロンドン生まれのヌワネリは、かつてアーセナルで超逸材と見なされ、2022年9月に15歳でプレミアリーグデビューを果たした。ただ、イングランドU-21代表の同選手は、ガナーズで最終的なブレイクをまだ果たせておらず、その一方で並外れたポテンシャルを繰り返しのぞかせてきた。2030年まで契約を残すアーセナルでは、これまで公式戦51試合（10得点）に出場している。

マルツェル・レグラがBVB移籍へ？ ザグウェンビェ・ルビンでの成績