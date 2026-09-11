ジェームズ・ロドリゲス（35）は、やはりイタリアではプレーしないようだと、複数の国際メディアが報じている。セリエBのアヴェッリーノから具体的な関心を寄せられていたにもかかわらず、このMFは母国コロンビアでアトレティコ・ナシオナルに復帰することを選んだ。同胞のフアン・クアドラード（38）はすでにリーガDIMAYORでお披露目されているが、所属先はミジョナリオスFCだ。

ジェームズは、イタリアの名将アレッサンドロ・ネスタが指揮を執るアヴェッリーノ入りに大きく近づいていた。同クラブは、131試合出場の代表歴を持つこの選手を、セリエA昇格を目指す上で欠けていた最後のピースと見ていた。

ジェームズはMLSクラブのミネソタ・ユナイテッド退団後、フリーで獲得可能な状況にあり、複数のクラブから選択肢があった。それでも、イタリアでサインを交わすのは時間の問題とみられていた。ところが驚きの展開で、今度はアトレティコがその署名を手にすることになった。おそらく数日以内にお披露目される見込みだ。

ジェームズはコロンビア史上屈指の選手の一人と見なされており、その地位はとりわけ2014年ワールドカップでの活躍によって築かれた。中でもウルグアイ戦で決めた、プスカシュ賞受賞の見事なボレーは特筆に値する。

その大会での活躍により、彼はレアル・マドリーへのビッグトランスファーをつかみ、クラブはASモナコに約8000万ユーロを支払った。バイエルン・ミュンヘン、エヴァートン、アル・ラーヤン、サンパウロ、CAバンフィエルド、クラブ・レオンでもプレーしたジェームズだが、最高のパフォーマンスは代表チームで見せてきた。

一方、ジェームズとは対照的に、クアドラードはすでにこの南米の国でお披露目されている。右サイドバックの同選手はユヴェントスで実に314試合に出場し、チェルシー、インテル、フィオレンティーナ、アタランタなどでもプレーした。

代表116試合出場のクアドラードはボゴタで2027年半ばまでの契約を結んでおり、新クラブからは「ここ数十年のコロンビアを代表する最も著名なフットボーラーの一人」と評されている。



