やはりアヴェッリーノではない。ハメス・ロドリゲス（35）が驚きの展開、別クラブと合意に達する

ジェームズ・ロドリゲス（35）は、やはりイタリアではプレーしないようだと複数の海外メディアが報じている。セリエBのアヴェッリーノが具体的な関心を示していたにもかかわらず、このMFは母国コロンビアでアトレティコ・ナシオナルに復帰することを選んだ。同国出身のフアン・クアドラード（38）は、すでにリーガDIMAYORでお披露目されているが、所属先はミジョナリオスFCだ。

ジェームズは、イタリアの象徴的存在アレッサンドロ・ネスタが指揮を執るアヴェッリーノ行きに大きく近づいていた。クラブは131試合出場のこの代表選手を、セリエA昇格を目指す上で欠けていた最後のピースと見ていた。

ジェームズはメジャーリーグサッカーのミネソタ・ユナイテッド退団後、フリーで獲得可能な状態にあり、複数クラブから選べる立場にあった。それでも、イタリアで契約書にサインするのは時間の問題とみられていた。だが驚きの展開で、今度はアトレティコがそのサインをさらっていく形となった。おそらく数日以内にお披露目される見込みだ。

ジェームズはコロンビア史上最高の選手の一人と見なされており、その地位はとりわけ2014年ワールドカップでの活躍によって築かれた。中でもウルグアイ戦で決めた、プスカシュ賞受賞の見事なボレーは特筆すべきものだった。

その大会をきっかけに、レアル・マドリーへのビッグ移籍が実現し、クラブはASモナコに約8000万ユーロを支払った。その後、バイエルン・ミュンヘン、エヴァートン、アル・ラーヤン、サンパウロ、CAバンフィエルド、クラブ・レオンでもプレーしたジェームズだが、最高のパフォーマンスは代表チームで見せてきた。

ジェームズとは対照的に、クアドラードはすでにこの南米の国でお披露目を済ませている。右SBはユヴェントスで実に314試合に出場し、そのほかチェルシー、インテル、フィオレンティーナ、アタランタでもプレーした。

代表通算116試合出場のクアドラードは、ボゴタで2027年半ばまでの契約を締結。新クラブからは「ここ数十年のコロンビアを代表する最も傑出したサッカー選手の一人」と評されている。



