実際、ザクセン州のチームに6-1で大勝した一戦でも、フランス人選手の起用は予定されていなかった。試合後、スポーツ担当役員のマックス・エベルルが率直に認めている。しかし、翌水曜日にはアーセナルとのチャンピオンズリーグの大一番が控え、試合中にキム・ミンジェが足を痛めたことで、ボエに出番が巡ってきた。

「ミンジェには少し問題があったので、交代させなければならなかった。サシャは練習で100％を出している。全力で取り組んでいる」とエベルルは語り、ドイツの最多優勝クラブでボエが置かれている「極めて厳しい」状況にも言及した。「今回は出番が来た。監督は練習での取り組みに報いた。それは喜ばしいことだ」

ボエは本来、夏にバイエルンを完全に離れるはずだった。昨季後半戦にはすでに古巣ガラタサライへ期限付き移籍していたが、報道によると1500万ユーロの買い取りオプションは行使されなかった。

サシャ・ボエがバイエルンで構想外となっている理由は？

ボエは2024年1月、当時トルコ王者だったガラタサライから移籍金3000万ユーロでバイエルンに加入した。しかし、その後はクラブの近年における最大級の補強失敗例の一つとなっている。

右サイドではコンラート・ライマーが定位置を確保し、現在の控えはヨシプ・スタニシッチだ。スタニシッチも今季はまだ調子が上がっていないものの、序列では明らかにボエを上回る。左サイドではアルフォンソ・デイヴィスと新加入のナサニエル・ブラウンが出場時間を分け合っている。では、ボエはどうか。夏には一時、チーム練習から「外される」ことさえあり、移籍の可能性が残っていたため、個別にコンディションを維持しなければならなかった。

移籍期間の終了間際には、ハンブルガーSVへの移籍の噂が浮上し、フラムも獲得に関心を示したとされる。当時の特別扱いについて、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは「サシャのコンディションは整っているが、現在いくつかの交渉があるため、ヴィニー［コンパニ］と本人と話し合い、個別に練習することを決めた」と説明していた。

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サシャ・ボエは冬にバイエルンを去るのか？

だが、結局移籍は実現せず、ボエはチーム練習に復帰した。26歳のボエにとって、最近の活動実績は土曜日までゼーベナー通りでの練習だけだったが、RBライプツィヒ戦の77分に予期せぬ形で今季初出場を果たした。

コンパニには、同じくほとんど起用されていない伊藤洋輝のほか、ヨナタン・ターとアルフォンソ・デイヴィスという選択肢もあった。ただ、少なくともターとデイヴィスは、6-0とリードしていた状況と、翌水曜日にバイエルンがチャンピオンズリーグでアーセナルを迎えることを踏まえ、完全に温存された。

ボエにとって、これがバイエルンでの最後の出場となる可能性すらある。ブンデスリーガでは、コンパニの試合登録メンバーに入ったのは今回がようやく2度目で、クラブは冬にボエをどうしても放出したい考えだという。契約は2028年まで残っている。バイエルンはボエを給与支払い対象から完全に外すため、巨額の損失も受け入れることになるだろう。

サシャ・ボエ：出場記録とスタッツ

クラブ 出場試合数 得点 アシスト 出場時間（分） バイエルン 39 1 5 1,673 ガラタサライ 100 6 4 8,044



