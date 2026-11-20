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カール＝ハインツ・ルンメニゲ氏がジャマル・ムシアラを巡る議論で、さらに踏み込んだ厳しい言葉を口にした。

ドイツ最多優勝クラブの元CEOは、1.FCケルンとの1-1の試合後、Sky で負傷による離脱から復帰した23歳について言及。 ウリ・ヘーネス 氏や ヤン＝クリスティアン・ドレーゼン 氏よりもさらに明確な言葉で語った。

「彼に健康上の問題があることは知られている。そして、非常に高額な報酬を含む契約を結んでいることも知られている」とルンメニゲ氏は述べ、先に発言した2人の懸念を支持した。「クラブとして、それにどう対処するかを考えなければならない。それは慎重かつごく普通のことだと思う」

バイエルンの幹部らは、ムシアラが負傷歴と、 短時間だけ一時的に起こるものの治療しやすい欠神発作を引き起こす神経学的機能障害 により、以前のパフォーマンスを取り戻せるかどうかに大きな疑問を抱いているようだ。ルンメニゲ氏は「我々が知っていることからすると、彼がこのスタジアムで何度も見せてきたレベルに戻るのは、残念ながら難しいと考えられる」と説明した。

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だからこそ「選手本人、家族、そして何より代理人事務所と話さなければならない。そうなれば、失礼ながら、あの金額はもはや賄えない」とルンメニゲ氏は続けた。同氏にはムシアラの売却の可能性についても質問が向けられた。

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「ジャマルがクラブを離れたいと思っているとは考えられないし、こうした状況で彼を獲得するクラブがほかにあるとも思えない」とルンメニゲ氏は答えた。「我々は選手本人に対して非常に慎重に対応してきたし、全員が彼のベストコンディションでの復帰を望んでいる。だが、そうならなかったらどうするのか。その場合も、我々は財政について考えなければならない」

選手本人とはまだ話し合っていないという。また、「まずは今後数週間の経過を待ちたい。その上で何が起こるかを注意深く見極め、判断を下さなければならない」と述べた。