



『kicker』の詳細なインタビューで、同監督はこのスキャンダルがもたらした一部衝撃的な последствияを明かした。この騒動により、クラブは昨季の最後に昇格を逃し、指揮官はその責任を引き受けていた。

『kicker』から殺害予告を受けたのかと明確に問われると、エッカートははっきりとこう答えた。「はい。もう警察抜きでは済まない状況でした。詳細には触れたくありませんが、これだけは言えます。自分で運転するのではなく、車の後部座席に座るよう勧められました。とても難しかったです」

33歳のエッカートは、サウサンプトンを降格候補からプレミアリーグ昇格目前のチームへと変貌させ、スパイゲート騒動にもかかわらず職を守られた人物だが、さらにこう続けた。「どんな指導者講習でも準備されていない状況でした。安全上の理由で突然後部座席に座るよう求められた時、どう反応すべきかを教えてくれる教育などありません。言った通り、とても難しかったです」

一方で、サッカー界からは広範な支援を受けたという。「EFLの決定（サウサンプトンをプレーオフから失格にした件、編集部注）の後、多くのメッセージをもらいました。イングランドやブンデスリーガの監督たちからもです。それまで個人的な接点が一度もなかった著名な同業者からも届きました」と、『kicker』の取材で明かした。それがこの極限状況で支えになったという。

エッカートとサウサンプトンFCを巡るスパイゲート騒動とは？

サウサンプトンFCは5月、ハル・シティとの決定的な昇格決勝の直前に、EFL（イングリッシュ・フットボールリーグ）のプレーオフから除外された。

「セインツ」の分析チームのスタッフ1人が、木の陰に隠れながら相手ミドルズブラの練習をひそかに撮影していたところを発見されていた。これはイングリッシュ・フットボールリーグ（EFL）の規定により試合の72時間前には禁止されており、さらにサウサンプトンにはこうした事例が計3件認定されたため、EFLは厳しい処分を下した。失格に加え、サウサンプトンはこのあと始まる2026-27シーズンの2部で勝ち点4の減点処分も科された。

スキャンダル後も引き続きサウサンプトンで職にとどまっているエッカートは、スパイ行為の疑惑を巡ってイングランドサッカー協会（FA）から起訴された件についても、なお処分を待たなければならない。個人への資格停止処分の可能性もある。6月にはすでに、スタッフ、選手、ファンに向けて一連の件を公に謝罪していた。





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なぜトンダ・エッカートは相手の練習を撮影させたのか？

なぜスタッフがそもそも相手の練習を撮影していたのかについて、エッカートは『kicker』で、EFLの規定を知らなかったためだと説明している。「知りませんでした。ですが、私が許可しました。だから全体の責任は私にあります。特にイングランドでは、マネジャーという役割に多くの業務が集約されています。この決定は間違っており、選手、ファン、クラブに甚大な結果をもたらしました」とエッカートは語った。

また、自身は夏に「まずU-21監督としてイングランドに来て、トップチームを引き継いだのは11月になってからだった。その時点では、公に立ち入り可能な場所での相手視察について別の理解をしていた」と述べた。イングランドでは2部クラブの監督たちは毎夏研修を受けるものの、「U-21の立場だった私、あるいはその後の暫定監督だった私にはその研修はありませんでした。ただ、規則にはアクセス可能でした。それを知っておくのは私の義務だった。私はこの夏にそれを補いました」とエッカートは話した。