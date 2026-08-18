ロヒブランコスのラ・リーガ開幕戦、昇格組マラガFC戦（水曜21時）を前にした記者会見で、シメオネ監督は同胞のアルバレスが来季もアトレティコ・マドリーのユニフォームを着ると、はっきり言い切った。

数週間前には、クラブ会長エンリケ・セレソも、現在の移籍期間にアルバレスをいかなる条件でも放出しないと強調していた。「クラブのボスがあれほど明確に発言したなら、もうそれ以上言うことはない。法廷と同じだ。もはや疑いの余地はない」と、シメオネ監督は続けた。

アルバレスには、とりわけアトレティコのリーグ内ライバルであるバルセロナが強い関心を示しているという。選手本人も、直近のアメリカ、カナダ、メキシコで開催されたワールドカップの最中に明確な移籍希望を伝えており、マドリー側の首脳陣に対して移籍実現への道を開くよう求めていた。

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フリアン・アルバレスは本当にアトレティコ・マドリー退団を強く望んでいるのか？

ここ最近は、アトレティコが協力的な姿勢を見せなければ、アルバレスが必要であれば移籍を強行しようとしているとの報道も増えていた。26歳のアルゼンチン人FWは、すでにバルセロナを希望する移籍先に定めたとされている。

一方で、コルチョネロスはここまでまったく協議にも交渉にも応じる姿勢を見せていない。カタルーニャ勢からの1億ユーロの最初のオファーをあっさり拒否したのと同じように、地元のライバルであるレアルからアルゼンチン人FWに届いた1億5000万ユーロのオファーも退けた。

アトレティコは、FWの契約に盛り込まれている5億ユーロの契約解除条項にこだわっている。バルサもレアルもおそらく決して受け入れないであろう、非現実的な評価額だ。

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なぜフリアン・アルバレスはアトレティコ・マドリーのラ・リーガ開幕戦を欠場するのか？

アルゼンチン代表としてのワールドカップ参加と延長された休暇を経て、アルバレスは先週、正式にロヒブランコスのトレーニングに復帰した。すると先週金曜のオリンピック・マルセイユ戦での2-1のテストマッチ勝利では、FWはどうやら本人の希望によってメンバー外となった。もはやアトレティコのためにプレーしなくて済むようにしてほしいと、シメオネ監督に求めていたという。

水曜夜のマラガ戦でも、マドリー勢はこのFWを欠くことになる。ただし記者会見でシメオネ監督は、その理由についてアルバレスのコンディションがまだ整っていないためだと説明した。

アルバレスは2024年、移籍金7500万ユーロでマンチェスター・シティからマドリーへ加入した。昨季は公式戦49試合で20ゴール9アシストを記録。アトレティコとの契約は2030年までとなっている。