スラベン・ビリッチも、すでに同じ印象を抱いているのだろうか。「彼がベンチに座って満足することは決してないだろう」と、数カ月前にアンドレイ・クラマリッチについてそう語っていたのは、TSGホッフェンハイムで昨季、完全に揺るぎないレギュラーという立場をやや失っていたこの選手の指揮官仲間、クリスティアン・イルツァーだった。

14年ぶりのクロアチア代表監督復帰戦をチェコでのアウェー2-1勝利で飾ったビリッチは、プラハでもクラマリッチを90分間ベンチに座らせた。代表チーム歴代3位の得点者にとって、今季ここまでそれは初めてのことだったが、ホッフェンハイムでもクラマリッチは、純粋に数字だけを見れば驚くほど低調なスタートを切っている。

ここまでの公式戦6試合で、出場時間はわずか68分。イルツァーは一度も彼を先発メンバーに入れていない。ホッフェンハイムが好シーズンの末に5位で終えた昨季は、クラマリッチはなお28試合で先発し、いつも通り印象的な数字を残していた。2016年からクラウヒガウでプレーし、今や35歳となったTSGのクラブ歴代最多得点者は、36試合で15ゴール8アシストを記録。通算では366試合158得点を積み上げている。

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ホッフェンハイムでのアンドレイ・クラマリッチの状況は、ユリアン・ナーゲルスマン時代を思い起こさせる

クラマリッチがドイツでのキャリアでこのような停滞を経験したのは、一度だけだ。それはかなり昔のことになる。2017-18シーズン前半戦、ホッフェンハイムのタッチラインに立っていたのはユリアン・ナーゲルスマンだった。現在と同じように、当時のクラマリッチも5試合連続でベンチスタートとなったが、ジョーカーとしてはイルツァーの下でのここ最近より多くの出場時間を与えられていた。

そうなっている理由は2つある。まず、クラマリッチはワールドカップに出場していた。ベスト16敗退までの4試合で3度プレーしたものの、いずれも途中出場だった。ポルトガル戦での敗退から5日後、クラマリッチは鼠径部の手術を受け、そのためTSGでのトレーニング合流は大きく遅れた。まだその遅れを取り戻せていないのは明らかだ。

加えて、ヨーロッパリーグ参加による過密日程を受け、ホッフェンハイムのスカッドは明らかに厚みを増している。たしかにウイングのバズマナ・トゥーレをニューカッスル・ユナイテッドへ約5000万ユーロで放出し、中盤のベテラン、グリシャ・プロメルも移籍金なしでVfBシュツットガルトへ送り出した。しかし一方で、新戦力6人に6600万ユーロを投じてもいる。

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TSGホッフェンハイムでアンドレイ・クラマリッチのライバルは誰か？

中でも、復帰組で新たに代表入りも果たしたバンバセ・コンテ、そしてザルツブルクから獲得したアダム・ダヒムが、ここまで両ウイングで明確に一歩リードしている。さらに前線では、復調したアダム・フロジェクに加え、運動量に優れるティム・レンペルレ、そしてマックス・メルシュテットともポジションを争っている。RBライプツィヒ移籍が破談となったフィスニク・アスラニも、最近では再びイルツァーにとって途中投入の選択肢となっていた。

それでも、このオーストリア人指揮官はクラマリッチを長期的に構想外へ追いやるほど愚かではないはずだ。イルツァーは12月、クラマリッチがHSV戦でブンデスリーガ通算300試合出場を果たした際、「彼は細部にわたって自分の能力を絶え間なく磨き続けるトッププロだ」と語っていた。「彼は私たち全員、チーム全体の模範だ」と称賛し、さらにクラマリッチを「極めて勝者のメンタリティーを持つタイプ」であり、「このチームの重要な一員」だと評していた。ホッフェンハイムが5月初旬に2028年まで契約を延長したのも、決して偶然ではない。

だからこそ、よりフィットした状態に近づいたクラマリッチに再び近いうちに扉が開かれても驚きではない。しかも、ライバルたちがここまでゴール前で彼を震え上がらせるような出来だったわけでもない。ホッフェンハイムはリーグ4試合で7得点を挙げているが、それを上回るクラブは他に10ある。一方で、決定力でも順位表でも、チームは下から5番目にとどまっている。

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ホッフェンハイムの過密日程はアンドレイ・クラマリッチに追い風となるかもしれない

さらに、クラマリッチの出場機会増加を後押しするもう1つの材料となりそうなのが、試合間隔の短い時期の到来だ。現在の代表ウィーク後の3週間で、クラウヒガウのクラブには公式戦7試合が待っている。結果がこのまま振るわないままであれば、イルツァーは経験豊富でファンに愛されるこの選手を起用せざるを得なくなるだろう。

一方、ビリッチが残るネーションズリーグ3試合（スペインと2試合、そしてホームでイングランド戦）でクラマリッチをどう扱うかは、また別の話だ。ビリッチが2012年、約6年と65試合の代表監督生活を終えて退任した時点では、クラマリッチのクロアチア代表デビューはまだ2年以上先のことだった。

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アンドレイ・クラマリッチはクロアチア代表の歴代最多得点者になれるのか？

ドイツでの出場時間が限られているにもかかわらず、ビリッチが彼を招集したこと自体が、このアタッカーへの評価を物語っている。クラマリッチは代表119試合出場で、ルカ・モドリッチ（203試合）、イバン・ペリシッチ（159試合）、ダリヨ・スルナ（134試合）に次ぐ4位につけている。スルナに追いつき、さらに歴代得点ランキングで自身より3点多い39得点で2位につけるペリシッチに並ぶことは、クラマリッチにとって十分すぎるモチベーションとなるはずだ。レジェンド、ダヴォル・シュケルの45得点も、決してはるか遠い数字ではない。

とはいえ、現在まだ無得点のクラマリッチにとって、まず必要なのはここ数日陥っている小さな危機を振り払うことだ。もしナーゲルスマン時代と同じようにベンチ要員という立場に反応するのであれば、ホッフェンハイムにとってそれは大歓迎だろう。後半戦で11ゴールを挙げたクラマリッチは不可欠な存在となり、チャンピオンズリーグ出場圏の3位入りに大きく貢献した。

アンドレイ・クラマリッチ：TSGホッフェンハイムでの成績

公式戦 得点 アシスト 366 158 74



