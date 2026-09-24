ここ数週間から数カ月、公の場でアーロン・アンセルミーノについて語られることはほとんど、あるいはまったくなかった。昨季にチェルシーからボルシア・ドルトムントへレンタル移籍していたこのセンターバックが、冬に突如呼び戻され、そのまま次のレンタルでブルーズの提携クラブであるレーシング・ストラスブールへ送られた状況を理解するには、行間を少し読む必要がある。

本人が望まぬ形でBVBでの生活を極めて不本意に切り上げざるを得なかったことは知られており、アンセルミーノがチームメートに別れを告げる際に涙を流したウェストファーレンの動画によって、その様子は広く記録された。最終的にフランスでの滞在は大惨事となり、アンセルミーノとしてはおそらく記憶から消し去りたい時間になったはずだ。

そのため、彼のインスタグラムのプロフィールで241日間も投稿が止まっていたこと、そしてストラスブール時代の写真が1枚も見当たらないことにも驚きはない。なぜなら、そこで頂点に達したのは、2025年1月に移籍金1650万ユーロでチェルシーへ完全移籍して以降、アンセルミーノのこれまでの欧州での時間を一貫して貫いてきたものだったからだ。つまり、彼は負傷していた。

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アーロン・アンセルミーノはレーシング・ストラスブールで何試合プレーした？

アンセルミーノがレーシングでプレーしたのは15分間で、3試合に分かれている。そのうち2試合では、90分と後半アディショナルタイム8分に途中出場した。さらに、打撲と2度の太ももの負傷によって、アルザスのクラブで実に20試合を欠場した。アンセルミーノは、直前までピッチに立っていたにもかかわらず、そのたびに離脱していた。

BVBでもそうだった。アンセルミーノは当時、非常にまずまずのデビューを飾ったが、その後は何週間も欠場した。太もも裏の筋肉は以前から彼を信じられないほど苦しめている。今や21歳のこの選手は、母国アルゼンチンを離れて以降、7度の負傷離脱を重ねており、離脱期間は2週間半から約3カ月に及んでいる。

未知の大陸で若い才能として成長していく上で、しかも数カ月のうちにすでに3つの新たな拠点、文化、クラブ内のプロセスに適応しなければならなかったことを考えれば、これは言うまでもなく純然たる毒だ。それは数字にも表れている。2025年1月以降、アンセルミーノはプロの舞台で14試合に出場し、総出場時間は603分。その97パーセントはドルトムントでのものだった。

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アーロン・アンセルミーノ、現在のチェルシーでもまた負傷

では、現在のアンセルミーノはどうなのか。もうお分かりだろう。負傷しており、構想外だ。あるいは、負傷していたから構想外なのか。そこは完全には分からない。この記事の第1段落を見れば、その理由は明らかだ。

ロンドンのクラブでは熾烈な競争がある上、新監督シャビ・アロンソの下でまたしても再出発を図っており、その構想を10人の選手に対する4億ユーロ強の移籍金支出で裏付けていることもあって、アンセルミーノが退団候補と見なされていたのは驚くべきことではなかった。どのような形であれ、である。

ただし、極端に低い稼働率と信頼性を踏まえれば、当然ながら獲得希望クラブが列を成したわけではない。少なくとも彼の獲得を頭の中で思い描いていたクラブは、最終的に8月9日にその懸念を裏付けられることになった。

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アーロン・アンセルミーノはチェルシーでまだ1秒もプレーしていない

それ以前のブルーズのアジア遠征では、アンセルミーノは少なくとも3試合（トッテナム、ユベントス、ミラン戦）で途中出場し、いずれもジョレル・ハトとの交代でアロンソから計63分を与えられていた。そしてその日、彼は先発メンバーに名を連ねた。プレシーズン2試合前の相手は、マレーシアのクラブ、ジョホール・ダルル・タクジムFCだった。

アルゼンチン人DFは29分間プレーした。だが、その後に太ももの筋肉が悲鳴を上げた。アンセルミーノは涙を流しながらピッチを後にした。

そしてそれ以来、彼はピッチの外にとどまり続けている。8月27日にはルートン・タウンとのEFLカップの試合でベンチ入りこそしたが、90分間ただ見守るだけだった。それ以外のすべての試合ではスタンドに座ることを余儀なくされた。

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アーロン・アンセルミーノ、チェルシーの集合写真に不在

そして最近では、9月12日にアロンソがついに一度だけ公の場でアンセルミーノの名前を挙げた。ただし、それはハル・シティとのリーグ戦を欠場する3人のうちの1人としてだった。つまり、アンセルミーノはルートン戦でベンチ入りして以降、再び負傷した可能性が極めて高いように見える。その4日後には公式のチーム写真の撮影が行われたが、そこにアンセルミーノの姿はなかった。

元ドルトムントのこの選手にとって直近の未来に待つものは、すでによく分かっている。コンディションを戻し、トレーニングを積み、理想を言えばまずは短い出場機会を得て、そしてようやく安定した状態を保つことだ。そうした条件がそろって初めて、アンセルミーノには冬のレンタル移籍のチャンスが生まれる。

ここ数カ月が彼に大きなフラストレーションと怒りをもたらしてきたことは間違いなく、これが彼にとって最も可能性の高いシナリオだろう。おそらくチェルシーのシーズン序盤を見てもなおさらだ。公式戦7試合で15失点（4勝1分け2敗）。プレミアリーグ最悪の守備を率いるアロンソのチームは、1試合平均で2点を優に超えて失点している。

アーロン・アンセルミーノ：プロサッカーでの成績