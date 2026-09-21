元ドイツ代表は71分、3-0の場面でトラブゾンスポルのステファン・サビッチ、かつてアトレティコでプレーした屈強なDFから激しくファウルを受けた。モンテネグロ代表のサビッチは、スプリントしていたサネの脛を、横から入ってきて足裏を見せた状態で直撃。それにもかかわらず、主審が提示したのはイエローカードだった。この判定は試合後に議論を呼ぶことになったが、この場面が勝敗に大きな影響を及ぼした可能性はおそらくなかった。トラブゾンスポルはモハメド・サラーのハットトリックにより、首位チームを相手に4-0で驚きの快勝を収めた。

「私にとっては明らかにレッドカードだ。この状況はあまりにも明白で、もはやサッカーとはほとんど言えないほどだ」と、元主審のビュレント・ユルドゥルム氏はトルコのテレビで語った。「もしサネが足を引いていなければ、骨折していただろう」。これが、自身の見解を示す端的な説明だった。

さらに、別の元レフェリーであるセチム・デミレル氏もこれを支持した。「私もまた、レッドカードとVARによるチェックが必要だったという意見だ」と説明した。一方で、ビデオ・アシスタント・レフェリーは別の場面では介入し、試合終盤間際にガラタサライのレスリー・ウゴチュクに出されていたイエローカードをレッドカードに変更した（87分）。

スュペル・リグ首位争いの現状は？

ガラタサライはトラブゾンでの敗戦により、スュペル・リグの首位から陥落した。昨季王者は、日曜日にベシクタシュを3-2で下したディヤルバクルのサプライズチーム、アメドSFKにかわされた。

レロイ・サネは、ガラタサライでの厳しい1年目を経て、今季ここまで公式戦7試合で374分間プレーしている。まだ初の得点またはアシストは記録していない。