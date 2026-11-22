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バイエルン・ミュンヘン幹部のヤマル・ムシアラへの対応が、引き続き大きな波紋を広げている。元ブンデスリーガ選手のマイク・フランツが厳しく批判し、シュテファン・エッフェンベルクも同調。リオ・ファーディナンドも疑問を呈した。

フランクフルトやヘルタ・ベルリンなどでプレーした元DFは、 バイエルン幹部が引き起こしたムシアラを巡る議論 について、Sport1の番組『ドッペルパス』で「卑劣だ」と評した。フランツにとって、この対応は「もはやいじめのようなもの」だという。

ムシアラを巡る議論は、 バイエルンの重鎮ウリ・ヘーネスがBRの番組『ゾンタークス・シュタムティッシュ』で語ったこと に端を発する。その後、最高経営責任者の ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンがAbendzeitung紙で発言を重ね 、さらに役員の カール＝ハインツ・ルンメニゲが金曜夜、1.FCケルンとの1-1の試合後にSkyで 一段と厳しい言葉を口にした。「彼が以前のヤマルに戻らなければ、家族、選手本人、そして何より代理人事務所と話をしなければならない。そうなれば、失礼ながら、あの金額はもはや正当化できないからだ」と語った。 土曜日には選手組合FIFPROまでもが、公開書簡でこの正面からの攻撃を厳しい言葉で非難した。

ムシアラは2025年2月に契約を2030年まで延長し、ミュンヘンで最も高給を得る選手の一人となった。報道によれば、同選手の年俸は2500万ユーロとされる。その直後、クラブ・ワールドカップで重傷を負って数カ月間の離脱を余儀なくされ、現在のシーズンに向けた準備期間にはテストマッチ2試合で倒れた。 その後、てんかん発作の一種である欠神発作を伴う神経学的な機能障害と診断されたことを明かした 。

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ムシアラ側が契約延長前から病気を知っていた可能性があるとの見方については、 ヘルベルト・ハイナー会長が土曜日に強く否定した 。一方、Süddeutsche Zeitung 紙は、 夏にムシアラの代理人とクラブの間で口頭の合意が交わされ、以前のパフォーマンスを取り戻せなければ契約内容を調整することになっていた との情報を得たという。

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「ミア・ザン・マネー」フランツがダイスラーの事例を引き合いに

波乱に満ちたムシアラのこれまでの経緯を踏まえれば、今になって減俸が議論されていることは、フランツには到底受け入れられない。「それでは『ミア・ザン・ミア』ではなく『ミア・ザン・マネー』だ」と述べ、さらにこう続けた。「ここで話しているのは、あくまでも一人の人間についてだ。ドイツサッカー界で最も力を持つ3人が、彼を公の場に引きずり出し、精査している。（中略）20年前にはセバスティアン・ダイスラーの件があった」

ダイスラーはかつてドイツで世紀の才能と見なされていた。しかし、重い膝の負傷とプロサッカー界の大きな重圧に起因するうつ病により、2007年1月、27歳で現役を引退した。

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同じく『ドッペルパス』に出演した元バイエルン主将のシュテファン・エッフェンベルクも、フランツに同調した。「大前提として、負傷している選手は支え、公の場では守らなければならない。バイエルン側の発言はひどかった。多くのことに疑問を生じさせる。彼が再び100％の状態に戻ることを、私たちは皆、心から願っている。それなのに今、公の場であのように彼に警告を突きつけるのはなぜか。扉を閉めて、選手と代理人と話せばいい。公の場でやるべきではない」。選手に公の場で警告を突きつけても「誰の助けにもならない」とし、「あのようなやり方は信じられないほどまずい」と語った。

エッフェンベルクがとりわけ不思議に思うのは、ヘーネスが選手を守る立場に立っていないことだ。「だから、なおさら戸惑う」と、かつてバイエルンでプレーした元MFは語る。「以前のバイエルンは、重傷を負った選手との契約を延長し、姿勢を示していた。ムシアラに対して今やっていることは、その正反対だ」

Getty Images

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ムシアラへの対応は将来にも悪影響を及ぼすのか？

さらに、この対応は後々まで影響を及ぼすという。「本来なら彼らはこう言わなければならない。『ハリー・ケインは負傷している（ 脛腓靱帯断裂で数カ月離脱 、編集部注）。我々はつい最近、しかも高額な契約を延長した。彼が100％の状態に戻らなければ、給与について話し合わなければならない』と。本来なら、そうしなければならないはずだ」

フランツも同じ点を指摘し、 今後の契約交渉 に問題が生じるとまで予測した。「チームには、次の世界最優秀選手になるかもしれないミヒャエル・オリーズがいる。彼とも契約を延長し、高い給与を払うつもりだろう。だが、選手の頭には『病気やけがをして活躍できなくなれば、公の場で批判の的にされる』という思いが残る」と語り、「いやあ、彼らは自分たちのためにならないことをしたと思う」と強調した。

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エッフェンベルクは、クラブ首脳による公の場での謝罪さえ必要だと考えている。土曜日の年次総会を巡っては、ルンメニゲとヘーネスが不在の中、ハイナーとドレーゼンはむしろ、この最大の話題の沈静化に努めた。

「我々は皆、常に選手を心配している。ウリ・ヘーネス、カール＝ハインツ・ルンメニゲ、ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンも、その思いを表明した」とハイナーは説明した。ドレーゼンも「ヤマルにプレッシャーをかけることが目的だったわけでは決してない」と強調し、「我々は皆、ヤマルが以前のヤマルに戻ることを願っている。彼が復帰するには時間が必要だ。その時間を与えなければならない」と語った。

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ムシアラへの対応、ドイツ国外でも波紋

それでも、この問題はすでにドイツ国外でも大きな波紋を広げている。イングランドのレジェンド、リオ・ファーディナンドはXにこう投稿した。「バイエルン・ミュンヘンなら、こんな対応よりも適切なことができるはずだ……。ヤマルの健康上の問題を踏まえて、クラブの将来のためにより妥当な条件を交渉したいのなら、メディアではなく、本人と彼のチームに話すべきだろう」

マンチェスター・ユナイテッドで長年DFを務め、代表で81試合に出場したファーディナンドには、もはやバイエルンが見覚えのないクラブに映るという。「メディアやクラブ関係者が公の場でこの件を話さなくても、ヤマルにとって、この状況への対処は十分に難しいはずだ。バイエルンは、外から見れば常に、多くの人が称賛する品格と水準を示してきたクラブの一つだった。残念ながら、今回の状況はまったくバイエルン・ミュンヘンらしく感じられない」

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一方、スポーツ部門の首脳陣はムシアラを全面的に支持している。ルンメニゲの厳しい言葉について問われたスポーツ担当役員のマックス・エーベルは、ケルン戦後に「彼には再び以前のパフォーマンスを発揮できる可能性があると、我々は固く信じている。スポーツ部門にいる我々は、異なる確信を持っている」と語った。ヴァンサン・コンパニ監督も、ムシアラは「特別な選手」であり、彼を信じていると強調。ベルギー人指揮官は「この議論に巻き込まれたくはない。私は2年半、そうしてこなかった。クラブのために多くを成し遂げ、それぞれ意見を持つ人が大勢いる。それはまったく構わない」と話した。