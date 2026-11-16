共有 GOALをGoogleでフォロー

イングランド代表MFデクラン・ライスは、日曜日にマドリードで行われたスペイン戦で、10人となりながらも3-2の勝利を守り抜いた後、チームは常に勝利を確信していたと強調した。トーマス・トゥヘル監督率いるイングランドは、メトロポリターノでの後半にエリオット・アンダーソンが退場となる苦境を乗り越え、ホームのスペインの43試合連続無敗を止めてネーションズリーグのグループA3で首位に立った。

広告

アウェーチーム、後半の退場劇を乗り越える

デクラン・ライスとチームメートは、トゥヘル体制で最高とも言えるパフォーマンスを披露した。前半終了前にハリー・ケインが2026年の代表戦15ゴール目で先制。後半早々にはエズリ・コンサとベン・ホワイトが立て続けに得点し、リードを3点に広げた。しかし、ジャレル・クアンサーのミスをきっかけに、アンダーソンが最後の守備者としてラミン・ヤマルをファウルで止め、退場となった。

MFがチームの揺るぎない自信を語る

この退場後、ミケル・オヤルサバルが与えられたPKを決めると、ヤマルのお膳立てからニコ・ウィリアムズが得点。点差は1点に縮まり、緊迫した終盤を迎えた。GKジェームズ・トラフォードは終盤に好セーブを連発し、終了の笛までリードを守り抜いた。

『ITV Sport』に対し、ライスはチームが一度も自信を失わなかったと明かした。「僕たちは勝てると分かっていた。クロアチア戦後、監督からのメッセージはずっと前向きだった」

「最初の10分間は、僕たちにとって最高のプレーだった。全体として、30分間を10人で戦い、43試合無敗のチームに3-2で勝ったのは大きい」

広告 広告

「あの日のアルゼンチン戦［ワールドカップでの］は、僕たちが勝つ運命ではなかった。それがサッカーだ。スペインに2点目を決められた時は、違う結果になっていたかもしれない」

Related Topics

「本当に大きな勝利だ。とても大きい」

アウェー連勝記録が10試合に到達

スペインの首都での勝利により、イングランド代表は全大会を通じてアウェー10連勝を記録。アウェーでの10連勝は同代表史上初となった。

広告

さらに、イングランド代表は2018年10月の勝利に続き、スペイン代表との直近2度のアウェー戦にいずれも3-2で勝利。1988年9月にユーゴスラビアが3連勝を達成して以来、スペインで連勝を収めた初のビジターチームとなった。

グループ首位、決勝トーナメントの抽選を待つ

グループA3の首位を確定させたトゥヘル監督率いるチームは、他のグループ首位チームとともにシード国としてネーションズリーグ準々決勝の抽選に臨む。マドリードで終盤の激しい猛攻をしのいだことは、今年初めにワールドカップのアルゼンチン戦で喫した痛ましい敗退を経たチームの精神面にもプラスとなるだろう。ただし、決勝トーナメントの開始時には出場停止のアンダーソンを欠くため、コーチングスタッフはその対応を考えなければならない。