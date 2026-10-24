ダービー敗戦に落胆のアロンソ、改善を要求

チェルシーのアロンソ監督は、ホームのスタンフォード・ブリッジでトッテナム・ホットスパーに0-2で敗れた試合後、苛立ちを隠さなかった。

試合後、アロンソ監督は『スカイスポーツ』に対し、チーム全体の問題点を率直に語った。「結果には全員が落胆している。チームとしても個人としても、パフォーマンスは本来のレベルに達していなかった。最初のゴールが重要で、それは相手に転がり込んだ。10人になってからは難しかったが、もっとできる。最大の問題はチャンスだった。相手にも我々にもチャンスは少なかった。ハーフタイムには、忍耐強く、大人の対応をしなければならないと話した。もっとできるはずだ」

この夜の戦術プランは、中央で創造性を発揮できる攻撃の起点を軸にしたものだったが、実行面には大きな課題が残った。アロンソ監督は、特定の選手を起用することでチェルシーが試合のテンポを握り、粘り強いトッテナムの守備ブロックを崩せると期待していた。「中央で流動性を出したかった。コール・パーマーとモーガン・ロジャーズに、ライン間のスペースを埋めてほしかった。そうした場面もあったが、全体としてはもっとやらなければならない」と監督は説明した。

ペンダースに悪夢、パーマーは退場

エミ・マルティネスが顎を骨折したことを受け、プレミアリーグ初先発を任された若手GKペンダースにとって、特に厳しい夜となった。77分、CKの場面でヤン・ポール・ファン・ヘッケからプレッシャーを受けたペンダースは、意図せずボールを自陣のゴールにパンチングしてしまった。アロンソ監督はGKをすぐに擁護し、責任を一人に負わせることを拒んだ。不運なオウンゴールについて、チェルシーの指揮官は「全員のことを思っている。これはチーム全体の問題だ。前に進まなければならない」と述べた。

そのわずか3分後、ホームチームの状況はさらに悪化。パーマーが退場処分を受けた。イングランド代表のパーマーは、先にマテウス・フェルナンデスに体をぶつけたプレーで警告を受けており、チェルシーの元MFコナー・ギャラガーへの遅れたチャレンジで2枚目のイエローカードを提示された。この退場でチェルシーの逆転への望みは事実上絶たれ、終盤にマティス・テルのゴールを許して勝ち点をアウェーチームに譲った。パーマーの退場につながった2度の警告について詳細を問われたアロンソ監督は、「見ていない」とだけ答えた。

スタンフォード・ブリッジで歴史が塗り替えられる

今回の試合まで、トッテナムはスタンフォード・ブリッジでの直近36回のリーグ戦で、1勝11分け24敗という厳しい成績を残していた。その唯一の勝利は2018年4月1日。マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームが、アントニオ・コンテ監督率いるチェルシーを3-1で下した。

トッテナムがその前にロンドン西部で勝利したのは、旧ファーストディビジョン時代の1990年2月までさかのぼる。テリー・ヴェナブルズ監督率いるトッテナムが、ボビー・キャンベル監督率いるチェルシーに2-1で勝利した。

勢いを増すトッテナム、失速するチェルシー

この勝利でトッテナムはプレミアリーグの順位を12位に上げ、実りある1週間となった。月曜日にコヴェントリー・シティを相手に今季リーグ戦初勝利を挙げた後、このダービーでの勝利は今後の戦いに向けて大きな弾みとなる。