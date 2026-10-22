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エミリアーノ・ブエンディアは水曜日、ヴィラ・パークで行われたヴィキング戦で前半にPKを決め、アストン・ヴィラの3-1の勝利に貢献した。それでも、自身の得点数をさらに伸ばせなかったことへの悔しさを口にした。アルゼンチン人の司令塔はクラブの歴史に名を刻み、ミッドランズのクラブはチャンピオンズリーグで開幕からの全勝を維持した。

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アルゼンチン人司令塔、決定力の向上を求める

ブエンディアは、水曜日にノルウェー王者を破った試合で、チームの欧州大会でのホーム連勝を12試合に伸ばしたものの、何度か得点機を逃したと感じていた。ロス・バークリーが23分にヘディングで先制点を決めると、ブエンディアは37分にPKでリードを広げ、ヘンリク・ヘッグハイムのオウンゴールが勝利を決定づけた。ただ、ブエンディアはオプタが定義する決定機4回を含め、計7本のシュートを放っていた。

歴史的な連続得点記録を更新

アリソンに対するズラトコ・トリピッチの足をかける行為がVARの確認を経て反則と判定され、ブエンディアは得たPKを決めた。これにより、ヴィラの選手として初めて欧州主要大会で4試合連続得点を記録した。

プレミアリーグのクラブに所属するアルゼンチン人選手としても、2018-19シーズンのマンチェスター・シティFWセルヒオ・アグエロ以来の快挙だ。ただ、これに先立ち、本職ではない右サイドバックのジョアン・ゴメスが上げたクロスが相手に当たって軌道を変え、クロスバーをかすめた後、ブエンディアはヘディングでの好機を2度逃していた。

自身のプレーと、先週バイエルン・ミュンヘンと3-3で引き分けた相手が突きつけた難題を振り返り、ブエンディアは『TNTスポーツ』にこう語った。「もっと得点すべきだった。チャンスはあった。それでも、PKで得点できたのはうれしい。重要な勝利だったし、このまま進み続けなければならない」

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さらに、「もちろん、こういうチームは持てる力をすべて出してここに来て、自分たちの強さを見せようとする。僕たちは相手を大いにリスペクトしているし、懸命に取り組み、試合に向けてしっかり準備した。それを試合で示せた」と続けた。

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10代のウインガーたちがヴィラ・パークで躍動

ブエンディアとともに注目を集めたのが、サイドでプレーする若手のアリソンとイブラヒム・エムバイェだ。前者は前半にPKを獲得し、62分にはヘッグハイムのオウンゴールを誘発した。

20歳169日のアリソンは、2008年11月のバーゼル戦でシャフタール・ドネツクのウイング、ウィリアンが記録して以来、チャンピオンズリーグの1試合でシュート3本以上、チャンス創出3回以上、ドリブル成功4回以上を記録した最年少のブラジル人選手となった。

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一方、バークリーのヘディングによる得点につながるCKを蹴ったエムバイェは、イングランドのクラブに所属する選手として同大会で2試合連続アシストを記録した最年少記録で、2010年9月のアーセナルMFジャック・ウィルシャーに18歳270日で並んだ。

試合後、ブエンディアは2人の若手アタッカーの貢献を称え、こう付け加えた。「彼（アリソン）は素晴らしかった。サイドで自身の可能性と能力を示した。エムバイェも同じだ。2人のスピードと持ち味はチームを大いに助けてくれる。彼らがいることはとても重要だし、成長を後押ししていきたい。若い才能で、まだ大きく伸びる可能性があるからね」

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終盤の失点で首位を逃す

先週、フェネルバフチェに6-0で大勝したウナイ・エメリ監督率いるチームは、2017-18シーズンのマンチェスター・ユナイテッド以来、チャンピオンズリーグ開幕3試合に勝利した初のヨーロッパリーグ王者となった。また、欧州チャンピオンズカップでわずか30試合目にして通算20勝に到達。29試合で達成したレアル・マドリーに次ぐ、史上2番目の速さとなった。しかし、オフサイドと判定された後にVARによって認められたピーター・クリスチャンセンの84分のボレーで失点し、ヴィラはPSGに次ぐ2位に後退した。