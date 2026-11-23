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デジレ・ドゥエが、パリ・サンジェルマンのニース戦で右膝の前十字靱帯を断裂して以来、初めて心境を明かした。フランス代表FWは負傷による悲しみを認めながらも、より強くなって戻ると誓った。ルイス・エンリケ監督は、冬季中断まで試合が続く中、危険な攻撃陣の2人を長期間欠くことになる。

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ドゥエがインスタグラムで初めて心境を明かす

ドゥエは土曜日のニース戦で3-2の勝利を収めた際に右膝の前十字靱帯を断裂し、負傷後初めてメッセージを発信した。チームの2点目を決めた直後の38分、涙を流しながら担架で運び出された。

「難しい時期だ。このケガは悲しい。でも、もっと強くなって戻ってこられると確信している。新たな挑戦であり、成長するための新たな機会だ」とドゥエはインスタグラムに記した。「皆さんが示してくれたすべての支えと愛に感謝します。信じる気持ちを持ち続けます！」

PSGのドゥエ、復帰まで長い道のり

PSGは診断結果を認めたが、ドゥエの離脱期間は明示していない。数カ月に及ぶと見込まれている。『RMC Sport』によると、この種の負傷から競技に復帰するまでの期間は、手術後平均で約8カ月半から9カ月だという。

この負傷は、ドゥエがクラブと代表の双方で今季素晴らしいスタートを切った後に起きた。負傷後は励ましの言葉が相次ぎ、 ネイマールもドゥエに心のこもったメッセージを送った 。

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ルイス・エンリケ監督、1月の補強を急ぐ考えを否定

ドゥエは、同じ負傷で離脱しているクヴィチャ・クヴァラツヘリアに続くことになり、ルイス・エンリケ監督は主力アタッカー2人を欠く。それでもPSGの指揮官は、ニース戦の勝利後、クラブが必ずしも1月の移籍市場で補強を急ぐわけではないと強調した。

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「我々は常に移籍市場に目を向けている。だが、負傷者が2人出たからといって、必ず動くわけではない」と同監督は語った。「出場機会が少なかった選手たちもいるし、彼らも貢献できる。チームとして乗り越える」

冬季中断までに選択肢を見極めるPSG

土曜日の勝利でリーグ・アン首位を維持したPSGは、冬季中断までの7試合でチームがどう対応するかを見極める。

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新戦力が必要かどうかを判断するのは、その後になる。