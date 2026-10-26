「もっとギアを上げる必要があった！」ルチアーノ・ヴァレンテ、フェイエノールトの逆転劇につながったハーフタイムの奮起のきっかけを明かす

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フェイエノールトのウインガー、アニス・ハジ・ムーサがアイントホーフェンで得意のカーブをかけたシュートを決め、PSVとの重要な一戦を1-1の引き分けに持ち込んだ。主将ルチアーノ・ヴァレンテは、ハーフタイムのチームミーティングで交わされた率直な言葉が、首位チームの後半の劇的な戦術的立て直しにつながったと明かした。

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ハジ・ムーサのゴールでフェイエノールトが勝ち点1を獲得、首位を維持

フェイエノールトはPSVを相手に追いつき、1-1の引き分けに持ち込んだ。エールディヴィジの首位を守り、2位との勝ち点4差を維持した。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督率いるチームは前半に大苦戦。フース・ティルに至近距離から決められ、先制を許した。

しかし、アウェーのフェイエノールトは後半に一変。中心となったのは、攻撃の要であるアニス・ハジ・ムーサだった。

アルジェリア人ウイングは55分、右サイドから中へ切れ込み、左足で見事なカーブシュートをファーサイドに決めた。

ヴァレンテ、フェイエノールトの前半の内容は「受け入れられない」と認める

フェイエノールトの主将ルチアーノ・ヴァレンテは、動きの鈍かったチームの前半45分を率直に振り返った。「試合はかなりオープンだった。相手はすべての競り合いに勝ち、僕らはボールを持ったときにミスがとても多かった」とヴァレンテはESPNに認めた。

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「ハーフタイムには、あれでは受け入れられない、本当にもう一段ギアを上げる必要があると話した。PSVとのアウェー戦で結果を出したいなら、すべてを出し切らなければならない」

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「後半は、まったく違うフェイエノールトを見せられたと思う。引き分けは妥当だったと思うし、1-2にするチャンスもあった。勝つことだってできた」と付け加えた。

ハジ・ムーサ、得点の秘訣と精神面の強さを語る

ハジ・ムーサは、試合の流れを変える前の自身の前半のプレーが不十分だったと認めた。「後半はもっとやらなければいけないと分かっていた。チームとしても後半はとても良いプレーができた。だから、自分の仕掛けをするために、もう少しボールを受けられるようになった」とハジ・ムーサはESPNに語った。

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同点ゴールについて、ウイングはこう説明した。「スペースがたくさんあった。だから左へ動いて、素早くシュートを打った。プレーしていないときでも、自分にはこれができると分かっている。監督が僕を交代させないのは、そのためだと思う」

ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は、序盤にうまくいかなくても挑戦を続けたウイングの粘り強さを称賛した。

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首位フェイエノールト、優勝争いで無敗による優位を守る

アイントホーフェンで苦しみながら勝ち点1を獲得したことで、フェイエノールトは追うチームとの重要な勝ち点4差を維持した。

ヴァレンテとチームメートは、敵地の厳しい環境で結果をもぎ取るために必要な粘り強さを示した。

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フェイエノールトは今後、首位の座を守るべく次の試合に向けて準備を進める。