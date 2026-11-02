アンフィールドで歴史的勝利
アーセナルは日曜日、リヴァプールを1-0で破る大きな勝利を収め、プレミアリーグの首位に浮上した。決勝点を挙げたのはカイ・ハヴァーツ。ライスの完璧なクロスを決め、チームにリーグ戦9試合で8勝目をもたらした。
この歴史的な結果により、アーセナルはアンフィールドで14年間勝てなかった苦手意識を払拭した。アウェーチームは守備でも見事な戦いを見せ、リヴァプールの枠内シュートを0本に抑えた。リヴァプールがホームでのトップリーグの試合で枠内シュートを記録しなかったのは、クラブ史上初めてだ。
アルテタの率直な言葉と戦術上の工夫
勝利につながるプレーを見せたライスは、自身の好調の背景に監督からの直接的な要求があったと明かした。「シーズンの初めに監督と本当に率直に話をした。監督は今でも、このユニフォームを着て、このクラブのために僕にはもっとできると考えている」と、『スカイ・スポーツ』に語った。
今季リーグ戦5アシスト目は、綿密な準備の成果だった。ライスは戦術面での狙いをこう説明した。「今季はここまで、とても良い感覚でプレーできている。この試合の前にはオーバーラップについて話し合ったし、ハヴァーツには強い勢いでボックス内に入ってほしいと伝えていた。彼はそこにいてくれた。同じ形でもう1点取れそうな場面もあった。彼はあのゴールにふさわしいし、最終的に1-0で勝てたので、彼のためにも本当にうれしい」
ハヴァーツは称賛をすぐにチームメートへ向けた。得点を演出したライスについて、ドイツ人FWはこう語った。「あのゴールの90％は彼のものだ。彼の右足がどれほど素晴らしいか、みんな知っている。今日は彼がそこにいて、見事なオーバーラップから完璧なクロスを送ってくれた。僕は簡単に押し込むだけだった。間違いなく彼のゴールだ」
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アンフィールドの猛攻を耐え抜く
マージーサイドで勝ち点3をつかむには、続くプレッシャーに対して並外れた粘り強さが必要だった。ホームチームの激しさについて、ライスはこう語った。「厳しい試合だ。それがアンフィールドだし、このリヴァプールにできることだ。このスタジアムでは何度も攻撃が押し寄せてくる。特に彼らには攻撃力とクオリティがあるから、それに耐えなければならない。簡単な試合にならないことは分かっていた」
ライスは、チームの揺るぎない結束こそが決め手だったと強調した。「僕たちはここで14年間勝っていなかった。とても良いスタートを切れた」と続けた。「試合の運び方はもっと良くできたかもしれないが、相手の攻撃は絶え間なかった。ゴール前でももう少しできたかもしれない。それでも最後は、あの守備ラインと、全員が支え合う姿勢、僕たちの結束力がものを言った。無敵だよ。こんなものは今まで見たことがない」
ハヴァーツも、アンフィールドでの長い未勝利に終止符を打った意義を認めた。「クラブにとって大きな意味があると思う」と付け加えた。「14年ぶりだからね。これは［アーセナルのファン］にふさわしい結果だし、彼らに届けられて僕たち全員がうれしい。このスタジアムとファンがどんな存在かは、みんな分かっている。リヴァプールには素晴らしい選手、トップクラスの選手がいて、その力を発揮できる。僕たちはこの試合でそうなると分かっていたし、全員で結束して、全員で守った」
優勝争いはまだこれから
現在プレミアリーグの首位に立つアーセナルだが、好調なスタートに浮かれるつもりはない。アンフィールドでの勝利が優勝争いを決定づける瞬間だったかと問われると、ライスはきっぱりと否定した。
「いや。順位表を本当の意味で受け止められるのは2月、3月になってからだと学んだ」とライスは慎重な姿勢を示した。「その時に首位か、その近くにいれば、優勝を狙える。それまでの間は、とにかくできるだけ多く勝つしかない」。アーセナルは今後、過密な冬の日程を迎える中でもこの勢いを維持し、勝利を積み重ねることを目指す。