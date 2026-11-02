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デクラン・ライスは、今季開幕時にミケル・アルテタ監督と率直に話し合い、アーセナルのためにもう一段階レベルを上げるよう求められたことを明かした。イングランド代表MFは日曜日、その要求に見事に応えた。カイ・ハヴァーツの得点を決定的なアシストでお膳立てし、アーセナルはアンフィールドで歴史的な勝利を収めた。

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アンフィールドで歴史的勝利

アーセナルは日曜日、リヴァプールを1-0で破る大きな勝利を収め、プレミアリーグの首位に浮上した。決勝点を挙げたのはカイ・ハヴァーツ。ライスの完璧なクロスを決め、チームにリーグ戦9試合で8勝目をもたらした。

この歴史的な結果により、アーセナルはアンフィールドで14年間勝てなかった苦手意識を払拭した。アウェーチームは守備でも見事な戦いを見せ、リヴァプールの枠内シュートを0本に抑えた。リヴァプールがホームでのトップリーグの試合で枠内シュートを記録しなかったのは、クラブ史上初めてだ。

アルテタの率直な言葉と戦術上の工夫

勝利につながるプレーを見せたライスは、自身の好調の背景に監督からの直接的な要求があったと明かした。「シーズンの初めに監督と本当に率直に話をした。監督は今でも、このユニフォームを着て、このクラブのために僕にはもっとできると考えている」と、『スカイ・スポーツ』に語った。

今季リーグ戦5アシスト目は、綿密な準備の成果だった。ライスは戦術面での狙いをこう説明した。「今季はここまで、とても良い感覚でプレーできている。この試合の前にはオーバーラップについて話し合ったし、ハヴァーツには強い勢いでボックス内に入ってほしいと伝えていた。彼はそこにいてくれた。同じ形でもう1点取れそうな場面もあった。彼はあのゴールにふさわしいし、最終的に1-0で勝てたので、彼のためにも本当にうれしい」

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ハヴァーツは称賛をすぐにチームメートへ向けた。得点を演出したライスについて、ドイツ人FWはこう語った。「あのゴールの90％は彼のものだ。彼の右足がどれほど素晴らしいか、みんな知っている。今日は彼がそこにいて、見事なオーバーラップから完璧なクロスを送ってくれた。僕は簡単に押し込むだけだった。間違いなく彼のゴールだ」

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アンフィールドの猛攻を耐え抜く

マージーサイドで勝ち点3をつかむには、続くプレッシャーに対して並外れた粘り強さが必要だった。ホームチームの激しさについて、ライスはこう語った。「厳しい試合だ。それがアンフィールドだし、このリヴァプールにできることだ。このスタジアムでは何度も攻撃が押し寄せてくる。特に彼らには攻撃力とクオリティがあるから、それに耐えなければならない。簡単な試合にならないことは分かっていた」

ライスは、チームの揺るぎない結束こそが決め手だったと強調した。「僕たちはここで14年間勝っていなかった。とても良いスタートを切れた」と続けた。「試合の運び方はもっと良くできたかもしれないが、相手の攻撃は絶え間なかった。ゴール前でももう少しできたかもしれない。それでも最後は、あの守備ラインと、全員が支え合う姿勢、僕たちの結束力がものを言った。無敵だよ。こんなものは今まで見たことがない」

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ハヴァーツも、アンフィールドでの長い未勝利に終止符を打った意義を認めた。「クラブにとって大きな意味があると思う」と付け加えた。「14年ぶりだからね。これは［アーセナルのファン］にふさわしい結果だし、彼らに届けられて僕たち全員がうれしい。このスタジアムとファンがどんな存在かは、みんな分かっている。リヴァプールには素晴らしい選手、トップクラスの選手がいて、その力を発揮できる。僕たちはこの試合でそうなると分かっていたし、全員で結束して、全員で守った」

優勝争いはまだこれから

現在プレミアリーグの首位に立つアーセナルだが、好調なスタートに浮かれるつもりはない。アンフィールドでの勝利が優勝争いを決定づける瞬間だったかと問われると、ライスはきっぱりと否定した。

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「いや。順位表を本当の意味で受け止められるのは2月、3月になってからだと学んだ」とライスは慎重な姿勢を示した。「その時に首位か、その近くにいれば、優勝を狙える。それまでの間は、とにかくできるだけ多く勝つしかない」。アーセナルは今後、過密な冬の日程を迎える中でもこの勢いを維持し、勝利を積み重ねることを目指す。