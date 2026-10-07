レアル・マドリーの左サイドバックは79分、クロアチアのイヴァン・ペリシッチにこの試合2枚目のイエローカードを出させ、1-1の場面でその攻撃的選手は退場を命じられた。数的優位に立ったスペインはその後、88分にミケル・メリーノのゴールで決勝点を挙げた。

ククレジャは決定的な場面でペリシッチの走路に入ると、接触を避けようとあらゆることをしていたクロアチア人選手に軽く触れられた後に倒れ込み、相手選手へのイエローカードを激しく要求した。そして最終的に、ベルギー人主審エリク・ランブレヒツがそのカードを提示。VARの確認でも、その判定は覆らなかった。

クロアチア代表のスラベン・ビリッチ監督はNova TVで「リプレーを見て、ククレジャが何をしているかを見れば分かる。彼は間に入っている。あれは賢い」と認めた。続く記者会見でも、勝敗を分けた可能性があるこの場面について再び問われると、「自分のチームの選手でないなら、ククレジャに腹を立てない者がいるだろうか？ 彼は素晴らしい選手で、私は敬意を抱いている。持てるすべてを使って自分のチームを守るが、もちろん挑発もする」と語った。

ボリス・ベッカーもマルク・ククレジャに憤り

この場面には、ボリス・ベッカーというドイツのテニス界のレジェンドまで反応し、Xで「またしてもククレジャが騒動を引き起こしている。あれはペリシッチの軽いファウルだったが、決して退場に値するものではない。ククレジャはいつもこうした状況を誘発する」とコメントした。一方、スペイン人選手本人は自らに落ち度や意図があったとは考えていなかった。「これは明白だと思う。接触はあった。非難されるようなことは何もない」と、試合終了の笛の後に記者団へ語った。

いずれにせよ、このプレーによって彼はクロアチアのファンの怒りを買い、その後は一貫してブーイングを浴びた。ドイツでもククレジャはスタジアム来場者の標的となっており、EURO2024準々決勝で笛が吹かれなかったハンドをその理由として負わされている。それ以来、ククレジャはドイツでプレーするたびに悪役扱いされている。