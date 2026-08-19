デイヴィ・クラーセンがAjax Lifeの取材に応じ、アヤックスの最新状況について語った。MFはとりわけ、ホームで行われたSCヘーレンフェーン戦で、2－0の快適なリードを後半に入って手放した一戦を振り返っている。

クラーセンは、日曜日の失速が必ずしもフィジカルの問題によるものかどうかは分からないとしている。「ほかにも絡んでいる要素はある。僕たちは良い、そして強度の高い準備をしてきた。だから、フィジカルが問題だとは思っていない。試合の難しい時間帯では、ボール保持時も非保持時も良い判断をすることが重要だ」

このベテランは、ヘーレンフェーン戦の引き分けをすでに切り替えている。今、重要なのはカンファレンスリーグ・プレーオフでのFCシオンとの初戦だ。クラーセンは、木曜日にスイスで待ち受けるものをおおよそ把握している。

「テクニカルスタッフがこの数日、FCシオンの具体的な強みと弱みについて僕たちを準備させてくれている。次のステップとして本大会出場に向け、良い結果を持ち帰りたい。そこを目指している」と、闘志をのぞかせるクラーセンは語った。アヤックスが欧州で極めて重要な2試合に臨むことも理解している。

「欧州の大会がないシーズンなんて、もちろんここでは誰も望んでいない」とクラーセンは、アヤックスの選手団に広がる思いを言葉にした。「そのことは考えたくもない。だからこそ、木曜日の試合がどれだけ重要か、みんながしっかり理解している。この感覚は、これまでのラウンドでもすでにあったけどね」

最後にクラーセンは、木曜日に再びアウェー側スタンドを満員にするアヤックスのファンへの感謝を口にした。「アウェー側スタンドが満員だと、どこにいても僕たちの支えになる。それに、いつもあれだけ多くのアヤクシートが一緒に来てくれるのを見るのも本当に素晴らしい。毎回足を運び続けてくれているわけだから、そのことには本当にとても感謝している」

アヤックスは木曜日の20時15分にFCシオン戦のキックオフを迎える。第2戦は1週間後、ヨハン・クライフ・アレナで行われる。