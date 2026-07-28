「今でもニュルンベルクとはとても強いつながりがあります。もちろんクラブはいまだに自分にとってとても大切な存在だからです。クラブにも、街にもとても感謝しています。もちろん、いつかどんな役割であれ戻ることは想像できます」とギュンドアンはSkyのインタビューで語った。「それが選手として1、2年なのか、あるいはフロント、監督としてなのか。どれもあり得ることです」

一方で、35歳のMFはこうも認めた。「正直に言えば、もう一度2部でプレーすることにそこまで強い意欲があるわけではありません。あのリーグは非常に厳しいリーグですし、大きな敬意を抱いています。でも、自分が今どこにいるのかも見なければなりません。私はチャンピオンズリーグを戦うクラブにいて、このレベルでとても、とても居心地よく感じています」

ギュンドアンはかつてニュルンベルクでプロサッカー界への飛躍を果たし、2011年に20歳でボルシア・ドルトムントへ移籍した。マンチェスター・シティでの成功の日々とFCバルセロナでの短い期間を経て、2025年にガラタサライへ加入している。一方のニュルンベルクは、長年にわたって2部にとどまり続けている。

イルカイ・ギュンドアン、ペップ・グアルディオラの特別なプランを明かす

トルコの強豪クラブで、ギュンドアンはここまで公式戦38試合に出場し、2ゴール5アシストを記録している。契約は2027年までとなっている。「今はその年を超えて計画したいとはまったく思っていません」とギュンドアンは述べた。「現時点では続けたいですし、ガラでもぜひ続けたいです。ここでとても心地よく過ごせていますから」

もっとも、ギュンドアンには近いうちに別の魅力的な選択肢が浮上するかもしれない。本人が明かしたところによると、長年の指揮官ペップ・グアルディオラが、自身を将来的なアシスタント候補として考えているという。昨年、グアルディオラはこの件について「軽い冗談」を口にしたという。「彼は、僕はあと数年プレーして、その後いつか彼のアシスタントコーチになるんだと言っていました。でも、今は彼にまだ仕事がないので、様子を見ないといけません」

グアルディオラは最近、イタリア代表監督候補として取り沙汰されていたが、その移籍話は破談となった。「結局のところ、僕にとっても良かったです。まだその決断をしなくて済みますから」と、すでに指導者Bライセンスを取得しているギュンドアンは語った。基本的に、グアルディオラのアシスタントとしての将来は「非常に十分に想像できる選択肢」だという。