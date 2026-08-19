「もちろん、ここアヤックスでそんなことを望む者は誰もいない」

デイヴィ・クラーセンが『Ajax Life』の取材に応じ、アヤックスの現状について語った。MFはとりわけ、ハーフタイム後に快適な2－0のリードを手放したホームでのSCヘーレンフェーン戦を振り返っている。

クラーセンは、日曜の失速が必ずしもコンディションに関係しているかどうかは分からないという。『ほかにも影響している要因はある。僕たちは良い、そして強度の高い準備をしてきた。だから、コンディションが問題だとは思っていない。試合の難しい時間帯では、ボールを持っている時も持っていない時も、良い判断をすることが重要だ』

ベテランのクラーセンは、ヘーレンフェーン戦の引き分けをすでに切り替えている。今重要なのは、カンファレンスリーグ・プレーオフでのFCシオンとの最初の一戦だ。クラーセンは、木曜日にスイスで何が待っているのか、おおよそ理解している。

『テクニカルスタッフがこの数日、FCシオンの具体的な強みと弱みについて僕たちを準備させてくれている。本大会出場に向けた次の一歩として、良い結果を持ち帰りたい。そこを目指している』。欧州での重要なホーム＆アウェー2連戦に臨むことを理解しているクラーセンは、そう闘志をのぞかせた。

『欧州の大会がないシーズンなんて、もちろんここでは誰も望んでいない』とクラーセンは、アヤックスのチーム内にある思いを言葉にした。『そんなことは考えたくもない。だからこそ、木曜日の試合がどれほど重要かはみんな十分に理解している。ちなみに、その感覚はこれまでのラウンドでもすでにあった』

最後にクラーセンは、木曜日にも再びアウェー側スタンドを満員にするアヤックスのファンへの感謝を口にした。『アウェー側スタンドが満員だと、どこにいても僕たちの支えになる。それに、いつもこれだけ多くのアヤックスファンが来てくれるのを見るのは本当に素晴らしいことだ。何度も足を運び続けるのは決して簡単なことではないから、そのことにとても感謝している』

アヤックスは木曜日の20時15分にFCシオン戦のキックオフを迎える。第2戦は1週間後、ヨハン・クライフ・アレナで行われる。