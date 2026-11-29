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負傷者に苦しむバイエルンは、年内最後の数試合に臨む。特に痛いのは、ハリー・ケインが少なくとも3月まで離脱することだ。ドイツ最多優勝クラブは冬に適任の代役を獲得するのか。あるベテランが加入可能なようだ。

選手代理人のロジャー・ヴィットマンによれば、エリック・マキシム・チュポモティングには再びバイエルンの窮地を救い、ケインの復帰まで代役を務める力が十分にあるという。

担当選手は冬の移籍市場でバイエルンの選択肢となり得るのか。ヴィットマンは、チュポモティングとニューヨーク・レッドブルズの契約が12月末に満了することを踏まえ、『ビルト』に「もちろん選択肢だ」と明言した。また、現在37歳の同選手には、負傷者を抱えるバイエルンの力になれるだけの実力が今もあると強調した。

「彼はクラブを知っている。そうだろう？ それに昨季の彼は素晴らしかった」とヴィットマンは語った。チュポモティングは実際、MLSでの最初のシーズンに好成績を残し、ニューヨークで公式戦38試合に出場して19得点5アシストを記録した。

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しかし、MLSでの2年目は元カメルーン代表選手にとってまったく順調ではない。チュポモティングは膝の問題で数カ月間離脱し、ここまで22試合でわずか5得点。バイエルン復帰にふさわしいと示す成績とは言い難い。

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チュポモティングはバイエルンに復帰するのか？ エベルは冬の補強に含み

チュポモティングは新型コロナウイルス禍の2020年秋、移籍期限ぎりぎりにパリ・サンジェルマンから移籍金なしでバイエルンへ加入した。最初の2シーズンは、少なくともロベルト・レヴァンドフスキの頼れる代役として存在感を示した。しかし、事前に契約を延長して迎えた最後の2023-24シーズンは以前の水準に届かず、シーズン終了後に退団した。数カ月間無所属だった後、2025年にニューヨークへ加入した。

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ケインの長期離脱、チュポモティングのバイエルンでの経歴、そして獲得に費用がかからないことから、年明けに再びミュンヘンへ戻る可能性が最近取り沙汰されている。『ビルト』は、 クラブ内部でもチュポモティングについて実際に議論されていると報じた。

「決めるのはバイエルンだ。私たちが彼を推薦する必要はない。彼らは私たち以上に彼を知っている。何年もの間、毎日同じロッカールームにいたのだから。どんな人間で、どんな選手を迎えることになるか、正確に分かっている。だからバイエルンは正しい判断を下し、1月に適切なストライカーを見つけると思う」とヴィットマンは、広がる移籍の噂について語った。

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スポーツ担当役員のマックス・エベルは最近、ケインの代役を冬に獲得する可能性をわずかに示しながらも、セルジュ・ニャブリらの復帰の可能性を踏まえ、慎重に見極める必要があると強調していた。だが、その後ジャマル・ムシアラも、以前から痛めていた右太ももを再び負傷し、 再び6週間以上離脱する可能性がある。

エベルは ハンブルクでのバイエルンの0-0の試合 後、冬の補強についてこう語った。「リール戦の前に、負傷者が戻ってきたときの状況を見てみようと言った。実際、何かをする必要があるとは感じていなかった。だが、ジャマルに残念なことが起き、状況は変わった。もちろん、何をすべきか、そもそも何かをすべきかを注意深く見ている」

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補強を約束したわけではないが、「完全に否定したこともない」とエベルは付け加えた。