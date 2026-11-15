共有 GOALをGoogleでフォロー

フランス代表のジネディーヌ・ジダン監督は、主将キリアン・エンバペとの確執を強く否定した。UEFAネーションズリーグの重要なトルコ戦を前に、両者の関係をめぐるメディアの憶測は全くの事実無根で、うんざりすると語った。

広告

ジダン監督、エムバペとの不仲説を一蹴

フランス代表のジネディーヌ・ジダン監督が、主将キリアン・エムバペとの関係が悪化しているとの見方をきっぱりと否定した。日曜日にボルドーで行われるトルコとの重要なUEFAネーションズリーグの一戦を前に、ジダン監督はメディアの憶測に正面から答えた。

勝利を収めて突破を決めたいフランス代表の指揮官は、チーム内の結束は揺らいでいないと強調した。

「関係はまったく問題ない」

スタッド・アトランティックでの試合を前に、記者会見ではジダン監督とエースストライカーの不仲説に質問が集中した。ジダン監督は表情を変えず、関係が決裂したという話はまったくの見当違いだと明言した。

「何が書かれているのか、よく理解できない」とジダン監督はきっぱり語った。「議論に加わるつもりはない。関係は完璧だ。選手にとっても、私にとっても。人々が何を言うかは止められない」

広告 広告

報道が続くことにいら立ちを感じているかと問われると、元MFのジダン監督は、憶測にうんざりしていることを認めた。「ああ、私の耳に入ってくる話は、もちろんかなり煩わしい」と付け加えた。

Related Topics

次の試合 FRA UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 TUR 視聴する

トルコ戦に向けた戦術プランとチームの最新情報

ピッチ上の話題では、ジダン監督はエムバペが好むポジションで先発し、4-3-3の攻撃陣をけん引すると明かした。フランス代表はイタリアに1-3で敗れた試合からの立て直しを図る。中心選手のエムバペについて、指揮官は「もちろん、彼がいるとすべてが変わる。いないよりも一緒にいてくれたほうがいい」と語った。

チームでは、若手FWのデジレ・ドゥエがダヴィデ・フラッテージの肘を受けて歯がぐらついているものの、練習に参加した。一方、マイケル・オリーズやブラッドリー・バルコラらが攻撃でエムバペを支えるとみられ、勝利を目指すフランス代表には守備陣の変更も予想されている。

広告

注目集まるボルドーでのトルコ戦

スタッド・アトランティックで日曜夜に行われる一戦は、フランス代表にとって非常に重要だ。チームは敗戦から立ち直り、勝利で突破を決めたいところ。ジダン監督率いる選手たちは、トルコを相手に好パフォーマンスを見せれば、サン・シーロでの敗戦の記憶を払拭できると分かっている。

チーム全体が集中し、主将も最前線で攻撃をけん引する準備を整えたフランス代表は、最後のグループ戦で実力を示すパフォーマンスを見せる構えだ。