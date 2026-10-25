シャルケ04との0-0に終わった試合で、目を覆うほど低調なプレーを見せた後、エフツェーのファンはまたしても不満を爆発させた。「ワーグナーを解任しろ」という声が、はっきりとスタジアムに響き渡った。

ケスラーは数日前、クラブ周辺に動揺が広がっていることを否定していたが、今回は違う口調で語った。「もちろん深刻に受け止めている。それは言うまでもない。感情が非常に高ぶっている」と、ケルナー・エクスプレスに語った。40歳のケスラーは、ワーグナー率いるチームが「全体としては良い方向に進んでいる」と見ている一方、「しかし、攻撃の最後の3分の1のエリアでの創造性、そしてゴールを脅かしたり、チャンスを生かしたりすることが欠けていた。だからこそ、我々は失望している」と述べた。それでも、ワーグナーを「全面的に支持する」と明言した。

38歳のワーグナーは、以前から厳しい立場に置かれている。数週間前に行われたグラートバッハとのダービーに勝利する前から、ケルンが敗れた場合には解任されるのではないかと憶測が流れていた。その勝利は、直近のリーグ戦6試合で唯一の白星でもある。来週末に控える、順位表で隣り合うウニオン・ベルリンとの対戦が、ワーグナーにとって再び進退を左右する一戦となる可能性は十分にある。

1.FCケルン、攻撃陣に大きな負傷者問題

一方で、ケルンが現在、攻撃陣に多くの負傷者を抱えていることも見過ごせない。タイス・ダリンガ（26歳／十字靱帯断裂）とラグナー・アチェ（28歳／筋繊維断裂）を含む2人のストライカーが、短期的あるいは長期的に欠場を余儀なくされている。

「私も考えているし、日々の仕事に生かしている」とケスラーは含みを持たせて語り、こう強調した。「結局のところ、大事なのは取り組みの中身であり、勝利を挙げることだ。それが人々にとって最も重要な評価基準になる」

ワーグナー自身は、ケルンのプレーから前向きな材料を挙げようとした。「勝ち点1では少し物足りなく感じるかもしれない」と語った。それでも、ワーグナーの指揮下では15試合目にして初めて、ケルンは無失点に抑えた。「チームは素晴らしい仕事をして、最後まで無失点を守った」とワーグナーは称賛した。そうした成果を大切にしていかなければならないという。「目指すところには、まだまだ到達していない」とスカイで語りつつ、「それでも、正しい方向に一歩ずつ進んでいる」と続けた。

「この場所で寄せられる期待は非常に大きい」と、ワーグナーは落ち着かない雰囲気について問われて語った。だが、ワーグナーの突然の退任をうかがわせる兆しは、今のところない。

奇妙なことに、ケルンはウニオンとのブンデスリーガの試合を前に、火曜日にもDFBポカールで同じ相手と対戦する。