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マンチェスター・ユナイテッドの下部組織に所属する有望株、JJ・ガブリエルは、将来のバロンドール受賞を目指す一方、宿敵バルセロナよりもレアル・マドリーを希望する考えを明らかにした。16歳のイングランド人選手は、レアル・マドリーがリザーブチームのカスティージャへの移籍成立に向けて動くなか、すでにスペインの首都で個人トレーニングを行っている。

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イングランドの10代選手、スペイン移籍を目指す

ガブリエルはここ数日、マドリードでの生活に慣れつつある。プレミアリーグのクラブに正式な登録を残しながらも、キャリントンを離れて以降のことだ。当初カタルーニャで練習した後、首都へ移り、毎朝パーソナルコーチの指導を受け、午後はジムでトレーニングしている。一方、最近就任した代理人アリ・バラトは、家族の住居を確保するとともに、ラ・リーガの強豪との契約条件を詰めている。

若手選手が大きなキャリア目標を語る

スペインには、父親であり、プロサッカー選手としての経験を持ち、幼少期から成長を支えてきたスポーツ面の指導者でもあるジョー・オケアルイルが同行している。ガブリエルは、自身の成長にとって正しい行き先を選んだと確信している。スペインの日刊紙『マルカ』 から、ライバルのバルセロナよりも首都に魅力を感じる理由を問われると、ガブリエルは笑顔で「もちろん、マドリードだ」と答えた。

2010年生まれで最近16歳になったイングランドの有望株は、海外で自分の力を試すため、好条件の契約延長オファーに加え、計画中の新たなオールド・トラッフォードに設けられる専用のVIPボックスも断った。練習を終えて立ち去る前に、FWはサッカー選手としての究極の目標を「バロンドールを獲ることが僕の夢だ」と語った。

新加入の有望株にカスティージャでの育成計画

契約がまとまれば、スペインの強豪はこのアタッカーをリザーブチームのカスティージャに加える方針だ。トップチームのスター選手であるヴィニシウス・ジュニオールとフェデリコ・バルベルデがかつてたどった、実績ある育成の道筋と同じである。ただし、事務手続き上の障壁により、今季のUEFAユースリーグには新天地のクラブから出場できない。ガブリエルは以前、この大会でのデビュー戦でハットトリックを達成している。

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ガブリエルは日々のアカデミーの練習に参加していないものの、サッカー協会への正式な選手登録はなおユナイテッドにある。そのため、今季はレアル・マドリードの選手として欧州のユース大会に出場する資格がない。この事務手続き上のつながりが続いていることが、数週間前に必要な年齢に達したにもかかわらず、公式発表が遅れている主な要因だ。

パスポートによる例外規定で冬の選手登録が可能に

FIFAの移籍規定第19条に基づき、ガブリエルはアイルランドのパスポートを持つため、EU非加盟国の協会から移る場合でも16歳で欧州内を移籍できる。そのため、ガブリエルに近い情報筋によると、選手登録と公式発表は1月の移籍市場が開くまで待つことになりそうだ。ユナイテッドは現在、法的な対応策を検討している。受け取れる育成補償金はわずか35万ポンドにとどまる見込みだ。