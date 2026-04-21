もしPSGがプレミアリーグに参加したら、彼らはリーグを支配できるだろうか？

「もしPSGがプレミアリーグにいたら優勝してただろうな」。PSGのサポーターが身を乗り出し、相手に言い放った。

カマル・マーリーは即座に反論した。「38試合の厳しいシーズンを戦ったことがないからって、トップチームより優れてると思うのか？」

「君たちのライバルはランスだ。2点差で追われている現実を見ろ。ランスがプレミアリーグで上位半分に入れると思うか？」

さらに続けた。「君たちがよく言う『昨季CLで破ったチームとプレミアで戦える』という話も、現実には厳しい」

「去年対戦したときはどうだった？」PSGのファンが即座に反論した。「プレミアリーグはチェルシーに多大な恩義がある。もしPSGがチェルシーにも勝っていたら、リバプールのタイトルを剥奪して我々に与えるべきだった。リバプール、アーセナル、アストン・ヴィラ、すべてPSGに負けた。」









この論争は、両者の根本的な対立を示していた。PSGの質の高さが長いシーズンでも優るという主張と、プレミアリーグの過密日程がPSGの持続力を暴き出すというカマルの反論。

PSGファンは血統と過去の成績を強調し、中位のイングランドチームは脅威ではないと切り捨てた。カマルはリーグ・アンの競争がより激しいと反論し、レンズのような接戦ライバルがリーグのレベルの違いを示していると指摘した。

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