「もし私がアヤックスの監督だったら、最初の3週間は彼をスタメンから外すだろう」

ヨハン・デルクセンは土曜日、ウォウト・ウェグホルストにかなり腹を立てていた。長身のこのストライカーは、ハーフタイム後にオスカル・ガルシア監督によってベンチに下げられたが、アムステルダムで1-2で勝利したFCトゥエンテ戦において、ドン・アンジェロ・コナドゥを前線に送り出したスペイン人監督の采配に、明らかに納得していなかった。

「ワウト・ウェグホルストには本当に腹が立った。あいつは一種の傲慢な妄想を抱いていて、まるで『主イエス』のようにピッチを歩いている」と、デルクセンは月曜日の『Vandaag Inside』で、このアヤックスの選手に対する不満を吐露した。

デルクセンは、32分にウェグホルストが同点ゴールを決めた場面は見ていた。「彼はボールを蹴り込み、良いクロスを決めました。しかし、それ以外は全く存在感を示していませんでした。」

「そしてウェグホルストが交代させられた時、あのパフォーマンスが見られた。 だってカメラが彼に向けられているから。そして、まるで『どうしてそんなことができるんだ？』という顔をしている。ピッチ上で最も優れた選手、君のために勝ち点をもたらせる選手を、交代させるなんて。理解できないよ、みんな、理解できない」と、デルクセンは71分にウェグホルストが交代した後の光景について皮肉を込めて語った。

「もし私がアヤックスの監督なら、最初の3週間は彼をスタメンから外すだろう」と、デルクセンはアヤックスのスペイン人監督にこう助言する。司会のウィルフレッド・ヘネーは続いて、カスパー・ドルベルグに何が起きているのかと疑問を呈し、1000万ユーロの移籍金に言及した。

デルクセンはガルシアに対しても批判的だ。「彼も全くトップクラスの監督ではない。」ドリーセンはこれに同調し、このスペイン人監督が来シーズンもアヤックスの指揮を執るかどうかという議論は、もう終わりにできるだろうと述べた。