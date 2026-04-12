「もし私がアヤックスで働いていたら、彼にチャンスを与えるだろう」

FCフローニンゲンのディック・ルッキエン監督は、番組『Goedemorgen Eredivisie』で、アヤックスからレンタル移籍中のDFディース・ヤンセについて前向きに評価した。一方、PSVからレンタル移籍中のティゴ・ランドには「もう1年かかる」と厳しい見通しを示した。

ESPNの朝の番組で、ルッキエンは2人が母クラブで通用するか問われ、「賛成と反対だ」と答えた。ランドについては「素晴らしい選手だが、PSVで役割を得るにはあと1年かかるだろう」と語った。

一方、ヤンセについては「冬休み明けから急成長し、アヤックスでチャンスを与える価値がある」と絶賛した。

ただし、ルッキエンはランドについて「もう1年フローニンゲンに残すべき」と明言することは避けた。 「それはTD（Mo Allach、編注）の役割だ。彼は自分で判断できる。私は選手を助けるために監督になった。タイゴが準備万端ならそう言うだけだ。だが彼はあと1年多くプレーする必要がある。そのチャンスはPSVよりこちらが多い」

ハンス・クラアイ・ジュニアはヤンセのボールコントロールを評価したが、ルッキエンは「ボールを持っていない時の動きも良い」と補足。「彼は大抵50mも背後にスペースを空けてプレーするが、ほとんどピンチを作らない」と続けた。

ただし、集中力がわずかに欠ける場面があり、改善が必要だと付け加えた。

司会のミラン・ファン・ドンゲンが「ヤンセとユーリ・バースはアヤックスで良いコンビになるかも」と振ると、クラエは即座に「いいえ」と答えた。一方、ルッキエンは「賢く実力のある選手ならいつでも連携できる。あの2人もそうだ」と語った。