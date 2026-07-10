GOALの「FanZone」は、フランスが輩出した最高の選手は誰かという問いの答えを探した。しかし返ってきた答えは複雑だった。ウスマン・デンベレ、ティエリ・アンリ、ジネディーヌ・ジダンが挙げられ、あるファンは現在のバロンドール受賞者に警告した。

「彼はまたワールドカップを勝ち取ってくれるだろう」

あるサポーターにとっては議論の余地はなかった。

彼は「史上最高のフランス人選手は、現在バロンドールを保持する選手だ」と即答した。

「史上最高のフランス人選手は、バロンドール受賞者のウスマン・デンベレだ」と彼は語った。「彼はチャンピオンズリーグをもたらし、次はワールドカップも勝ち取ってくれる。デンベレこそ最高だ」

トロフィーは増え続け、次期W杯も控える今、同意見のファンは多いはずだ。

アンリとジダンも議論に加わる

だが、誰もがデンベレに王者の座を譲るわけではない。

あるファンは「ティエリ・アンリが大好きだ」と即答した。

別のファンはさらに昔に遡り、フランス「黄金世代」のピッチ上の頭脳と広く見なされている人物の名を挙げた。

「ジネディーヌ・ジダンだ」と彼は言った。「ボールさばきが巧みで、プレッシャー下でも冷静で、中盤を支配する。」

「彼は『偽物』になるだろう」

GOAL記者がデンベレの名を挙げても、ジダン派は一歩も譲らない。

「デンベレがフランス最高の選手なのは、この時代にプレーしているからだけだ。ロナウドやメッシと同じ時代なら、彼は『詐欺師』に過ぎない」

これは、偉大さは真空状態では測れないという古い議論を端的に示している。このファンは、デムベレが「ロナウドとメッシの10年間」よりレベルが低い時代に活躍したことで数字が有利になったと主張する。

「アンリはあと一歩だが、ジズーは確実」

最後に口を開いた4人目のファンは中立的立場から、アンリの功績を認めつつも最終的にはジダン派の意見に賛同した。

「アンリはあと一歩だった。でも、ジズーが断然トップだ」

4人のファン、3人の名前、合意はゼロ。そしてウスマン・デンベレの歴代評価は、バロンドール在位が続くほどさらに加熱していくだろう。