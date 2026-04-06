「もし彼がそうすれば、ロナルド・クーマンは信頼をすべて失うことになる」

PSVで重度の前十字靭帯損傷を負ったジェルディ・スハウトンは、このためW杯出場を逃すことになった。フレンキー・デ・ヨングも怪我に悩まされており、ウィム・キフトは、ジョーイ・フェールマンがロナルド・クーマン代表監督の視野に再び入る可能性について問いかけている。

「もしフレンキー・デ・ヨングがまた怪我をしたとしたら、それは決してあり得ない話ではない。そうなれば、クーマン監督はやはり再びフェールマンを…『改めて考え直した』と言うかもしれない」とキーフトは語り、その発言に思わず大笑いした。

司会のミシェル・ファン・エグモンドは、その場合、ワールドカップの計画にフェールマンを含めないことを明確にしていたクーマン監督のプライドが邪魔をするのではないかと疑問を呈した。「彼をもう一度起用するくらいなら、10人でプレーする方がマシだ」

「もちろん、もう後戻りはできない。そうなれば、信頼性はすべて失われてしまう」とキーフトは、クーマンがもうフェールマンを起用することはないとほぼ確信している。「それに、クインテン・ティンバー、ルチアーノ・ヴァレンテ、キース・スミットもいる」

フェールマン（27）はオランダ代表として16試合に出場している。しかし、彼の最後の試合は2024年7月10日、PSV所属の彼が欧州選手権準決勝のイングランド戦で55分間プレーし、1-2で敗れた時が最後だ。その後、クーマン監督はこのMFに目を向けることはなくなった。

同監督は先日、ヴェールマンは左サイドの「6番」ポジションにおいて第一候補どころか第二候補にも入っておらず、全選手が万全な状態であればワールドカップ出場のチャンスはないと明言した。

その言葉を聞いた時、フェールマンは何を思ったのかという質問に対し、PSV対FCユトレヒト戦（4-3）終了後、驚くほど短い答えが返ってきた。 「何も。」ESPNがさらに問い詰めると、彼はその立場を崩さなかった。「全く何も考えなかった。」「それなら頭の中は空っぽだったはずだ」という指摘に対し、彼は肯定した。その後、なぜそれについて何も言いたくないのかと問われると、フェールマンは「言いたくない」と答えた。