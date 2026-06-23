「もしマドリードにいたら、気づいていただろう」…アンリがペレスに激しいメッセージを送る

バイエルン・ミュンヘンのマイケル・オリシは、2026年W杯フランス代表対イラク戦で2アシストを記録し、2-0の勝利に貢献。卓越したパフォーマンスでファンを魅了し、来夏のレアル・マドリード移籍候補としての評価をさらに高めた。

米CBSはオリシとムバッペの連携を絶賛。2024年五輪でオリシを率いたレジェンド、テリー・アンリも「2人が30分間パスを交換する様子を見た。 私がレアル・マドリードにいたら、その才能に気づいただろう。いつかムバッピが『いつもパスをくれるあの選手を取ってほしい』と頼む日が来るかもしれない」と語った。

攻撃的MFはペナルティエリア外からムバッペへ完璧なパスを供給し、さらにデンベレへ裏へ抜け出す決定的なパスを通し、試合を動かす力を示した。

23歳のウリセスは数週間前からレアル・マドリードが熱心に獲得を狙う。フロレンティーノ・ペレス会長はヴィニシウス・ジュニオルの契約延長が難航した場合の代替として彼を計画。サンティアゴ・ベルナベウでムバッペの理想的なパートナーになると見込まれている。

母国では高く評価され、特に五輪代表で指導したアンリから絶大な信頼を寄せられている。新エース・ムバッペと即座に融合できるフォワードを求めるレアルにとって、彼は最有力候補だ。