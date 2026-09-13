「もしウェグホルストがトルがやったことをしていたら、オランダ中がその件で大騒ぎになっていただろう」

ダーン・ロッツが日曜の『Goedemorgen Eredivisie』で、ワウト・ウェグホルストを擁護した。FCトゥウェンテのウインガーによれば、この長身FWはメディアから不当に厳しく扱われることがあまりにも多いという。

「ワウトは本当にワウトだ。それはオランダ中が見て分かることだ」と、ロッツはESPNの朝の番組で切り出した。「みんな彼に対して先入観を持っている。もちろん、相手を少し挑発するところはいつもある。でも、ワウトはそういうことで燃えるんだと思う。実際、かなり乗っていけるタイプだと思う」

ロッツはすぐに分かりやすい例を挙げた。「FCフローニンゲン戦では、スタジアム中が彼のことを気にしていた。でも、彼はまた1点決めた。ワウトは最近いい状態にあるし、僕たちにとって重要な存在だ」ウェグホルストは土曜日のADOデン・ハーグ戦でも得点し、チームは2-0で勝利した。

「ワウトがどう自分を打ち出しているかについて、みんなが賛成しているわけではないのは分かっている。でも、みんなそのことを本当に大げさに騒ぎすぎていると思う」と、このトゥウェンテのアタッカーは語り、先週のPSVとの大一番を前にセンターサークルで祈っていたトル・アロコダレを引き合いに出した。

「あのトルもセンターサークルに立っていた。そして、僕の見方ではそれはかなり受け入れられていた。もしワウトが同じことをしていたら、オランダ中が大騒ぎしていただろう。時々思うんだ。人は人、自分は自分。他人のことでそんなに騒ぐなよってね」と、ロッツは同僚のアタッカーをかばった。

「ワウトにはいつも何かが起こる。でも、その彼が僕たちのために点も取ってくれるなら、いちばん喜ぶのは僕たちだよ。そして彼自身もね。最高じゃないか？」と、ロッツは話した。

ウェグホルストは土曜日、フロールシュ・フェステでトゥウェンテ加入後初ゴールを決めた。「あれは本当に外しようがなかった」と、決定力を見せたストライカーは試合後にESPNの取材で語っている。